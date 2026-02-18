Querétaro, 18 de febrero de 2026. — Empresarios, hoteleros, comerciantes y autoridades militares y de seguridad conocieron los principales mecanismos utilizados por extorsionadores que operan en Querétaro, durante una jornada preventiva organizada por la Fiscalía General del Estado.

Un experto federal de la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión impartió la ponencia, en la que abordó desde el cobro de piso hasta la extorsión telefónica y el hackeo de datos personales, y entregó recomendaciones concretas para identificar, prevenir y atender este tipo de delitos.

La extorsión figura entre los delitos de mayor subregistro en México: la mayoría de las víctimas no denuncia por desconfianza o miedo a represalias.

El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández dirigió la jornada preventiva sobre extorsión dirigida al sector empresarial y hotelero de Querétaro. rotativo.com.mx

En Querétaro, autoridades estatales y federales han impulsado en los últimos meses acciones de coordinación interinstitucional para reducir la incidencia, particularmente entre el sector empresarial, identificado como uno de los blancos más frecuentes de estas conductas ilícitas.

La ponencia estuvo a cargo del licenciado Mario Bazán Miranda, Director de Área de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.

El funcionario detalló los tipos de extorsión más comunes en el estado: el cobro de piso a negocios, la extorsión telefónica —que incluye llamadas desde penales o con datos personales obtenidos en redes sociales—, y los esquemas de extorsión virtual mediante correos o mensajes fraudulentos que replican identidades oficiales o bancarias.

Bazán Miranda precisó que los extorsionadores suelen explotar la desinformación y el aislamiento de las víctimas.

"La denuncia oportuna es la herramienta más eficaz", señaló el experto, quien subrayó que el primer contacto con las autoridades puede marcar la diferencia entre desarticular una célula o permitir que escale el hostigamiento.

Empresarios y sector hotelero, entre los más vulnerables a la extorsión en Querétaro

El evento fue dirigido por el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y el Maestro Uriel Orozco, Vicefiscal de Investigación Científica y Policial.

Entre los asistentes se encontraban representantes de cámaras empresariales, el sector hotelero y secretarios de seguridad municipales, además de mandos de la zona militar con jurisdicción en la entidad.

El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández dirigió la jornada preventiva sobre extorsión dirigida al sector empresarial y hotelero de Querétaro. rotativo.com.mx

Hernández indicó que la jornada forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la cultura de la legalidad, que contempla sesiones similares en municipios del interior del estado durante los próximos meses.

Orozco, por su parte, especificó que la Vicefiscalía trabaja en protocolos de respuesta rápida para víctimas de extorsión que permitan una actuación coordinada entre el ámbito estatal y federal en las primeras 24 horas tras la denuncia.

Entre las recomendaciones prácticas que entregaron los expositores se encuentran: no ceder al primer contacto del extorsionador, no proporcionar información personal por teléfono aunque la llamada parezca oficial, documentar todo intento de extorsión antes de denunciar, y activar de inmediato el número de emergencias 800 EXTORSIÓN (800 398 6774), disponible las 24 horas.

¿Cómo denunciar un intento de extorsión en Querétaro?

Las víctimas o testigos de extorsión en el estado pueden presentar denuncia ante la Fiscalía General de Querétaro de forma presencial en sus instalaciones o a través de la línea 442 192 7900.

También pueden acudir a la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad federal mediante el número nacional 800 EXTORSIÓN.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima; las autoridades garantizan atención reservada desde el primer contacto para proteger la integridad de quienes reportan.