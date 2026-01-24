Querétaro crea Unidad Especializada contra Extorsión

La LXI Legislatura aprobó reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para establecer área especializada en investigación y persecución del delito de extorsión, alineada con la estrategia nacional de seguridad 2024-2030.

Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia donde se aprobó crear la unidad especializada extorsión Querétaro en la LXI Legislatura

Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia durante la sesión donde aprobaron la creación de la Unidad Especializada en Materia de Extorsión en Querétaro.

Querétaro, 24 de enero de 2026. —La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura del estado aprobó el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Querétaro para crear la Unidad Especializada en Materia de Extorsión, como respuesta a uno de los delitos que mayor impacto tiene en la tranquilidad ciudadana y la actividad económica estatal. La nueva área contará con personal capacitado, procesos específicos y herramientas tecnológicas para investigar y perseguir este ilícito, además de fortalecer la colaboración con autoridades federales mediante intercambio de información y generación de inteligencia para desarticular redes criminales.

El diputado Homero Barrera McDonald explicó que la iniciativa se alinea con la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución federal, que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Extorsión. La medida, además, responde a la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en el fortalecimiento de inteligencia e investigación.

"El delito de extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la tranquilidad de las personas y para la confianza en las instituciones", señaló el legislador. Agregó que desde Querétaro asumen con responsabilidad el mandato constitucional mediante este ejercicio de armonización legislativa que alinea la normatividad local con la Ley General.

Unidad especializada extorsión Querétaro fortalece persecución del delito

La unidad especializada estará adscrita a la Dirección de Acusación de la Fiscalía y tendrá a su cargo la investigación y persecución de hechos que constituyan el delito de extorsión y sus delitos vinculados, conforme a las competencias establecidas en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión.

El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión legislativa, precisó que la nueva área realizará acciones de colaboración e intercambio de información con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. "Contará con el personal y recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones conforme a la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria", indicó.

El legislador Luis Gerardo Ángeles Herrera manifestó su respaldo al dictamen y destacó la relevancia de continuar fortaleciendo la seguridad en el estado. "Es un paso adelante en materia de seguridad, y la seguridad es de lo que parte el tema de la consolidación económica de nuestro estado", expresó.

Por su parte, la diputada Teresita Calzada Rovirosa anticipó que el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. "Es muy importante ir a la vanguardia, ir adicionando, robusteciendo y fortaleciendo nuestra normatividad en materia de seguridad", afirmó la legisladora.

La reforma representa un esfuerzo de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para enfrentar un fenómeno delictivo que afecta tanto a personas físicas como a la actividad comercial del estado, mediante la generación de capacidades especializadas de investigación y la articulación de mecanismos de colaboración interinstitucional que permitan una respuesta más efectiva ante este tipo de ilícitos.
