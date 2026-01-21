Querétaro crea Unidad Especializada contra Extorsión

La Fiscalía presentó iniciativa de reforma a su Ley Orgánica para formalizar estructura especializada y fortalecer persecución del delito.

Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, presenta iniciativa reforma Ley Orgánica ante Congreso estatal

Sesión de trabajo en Congreso de Querétaro donde se presentaron resultados operativos de estrategia Sinergia durante 2025.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 21, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 21 de enero de 2026. - La Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma a su Ley Orgánica para crear la Unidad Especializada en Materia de Extorsión.

El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández entregó la propuesta a la presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán, como parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer el marco legal y las capacidades operativas frente a delitos de alto impacto social que afectan a la ciudadanía queretana.

La iniciativa busca establecer una estructura especializada contra la extorsión mediante personal capacitado y protocolos específicos de investigación.

El proyecto forma parte de una estrategia integral que la Fiscalía impulsa para mejorar la persecución de delitos que generan mayor afectación a familias y empresas en los 18 municipios del estado.

Durante una reunión de trabajo en la sede legislativa, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas se reunieron con el fiscal general y directivos de áreas operativas de la Fiscalía.

En el encuentro se presentaron los resultados de la estrategia Sinergia por Querétaro alcanzados durante 2025, destacando avances en operatividad, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de las investigaciones.

Los legisladores reconocieron el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, subrayando particularmente la coordinación lograda mediante la estrategia Sinergia, explicó De Jesús Hernández.

Los integrantes del Congreso señalaron que estos esfuerzos se reflejan directamente en los resultados operativos y en el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.

La propuesta también contempla formalizar a Sinergia como instancia de coordinación en materia de seguridad, reconociendo su función en la articulación de esfuerzos entre distintas corporaciones.

La Fiscalía confirmó su compromiso de impulsar reformas legales que fortalezcan la persecución de delitos de alto impacto y mantener coordinación efectiva con los Poderes del Estado para garantizar mejores condiciones de seguridad y acceso a la justicia.

