Querétaro, 21 de enero de 2026. - La Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma a su Ley Orgánica para crear la Unidad Especializada en Materia de Extorsión.
El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández entregó la propuesta a la presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán, como parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer el marco legal y las capacidades operativas frente a delitos de alto impacto social que afectan a la ciudadanía queretana.
La iniciativa busca establecer una estructura especializada contra la extorsión mediante personal capacitado y protocolos específicos de investigación.
Sesión de trabajo en Congreso de Querétaro donde se presentaron resultados operativos de estrategia Sinergia durante 2025. rotativo.com.mx
El proyecto forma parte de una estrategia integral que la Fiscalía impulsa para mejorar la persecución de delitos que generan mayor afectación a familias y empresas en los 18 municipios del estado.
Durante una reunión de trabajo en la sede legislativa, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas se reunieron con el fiscal general y directivos de áreas operativas de la Fiscalía.
En el encuentro se presentaron los resultados de la estrategia Sinergia por Querétaro alcanzados durante 2025, destacando avances en operatividad, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de las investigaciones.
Los legisladores reconocieron el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, subrayando particularmente la coordinación lograda mediante la estrategia Sinergia, explicó De Jesús Hernández.
Los integrantes del Congreso señalaron que estos esfuerzos se reflejan directamente en los resultados operativos y en el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.
La propuesta también contempla formalizar a Sinergia como instancia de coordinación en materia de seguridad, reconociendo su función en la articulación de esfuerzos entre distintas corporaciones.
La Fiscalía confirmó su compromiso de impulsar reformas legales que fortalezcan la persecución de delitos de alto impacto y mantener coordinación efectiva con los Poderes del Estado para garantizar mejores condiciones de seguridad y acceso a la justicia.