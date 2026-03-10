Querétaro,10 de marzo de 2026. —Morena ordenó a todos sus aspirantes en Querétaro retirar espectaculares y borrar bardas pintadas con propaganda personal, como parte de los lineamientos que el partido emitió para definir candidaturas rumbo al próximo proceso electoral.
El coordinador de la bancada morenista en el Congreso local, Edgar Inzunza Ballesteros, informó que las directrices priorizan perfiles austeros cuya popularidad provenga del trabajo directo con la ciudadanía, no del gasto en medios de promoción.
Inzunza Ballesteros explicó que durante la reunión donde se presentaron estos lineamientos, la dirigencia reiteró en varias ocasiones el tipo de perfil que busca la Cuarta Transformación.
Quienes tengan aspiraciones deberán participar primero como encargados estatales, municipales o distritales de los trabajos del movimiento, labor que eventualmente podría derivar en una candidatura.
"El énfasis fue en candidatos austeros, con un perfil muy cercano a la ciudadanía, que su popularidad venga a través de ese trabajo y no del espectacular", expresó el legislador.
El coordinador parlamentario detalló que la aceptación ciudadana pesará más que el simple reconocimiento público al momento de definir las postulaciones.
"No únicamente que seas el más conocido, sino que la gente realmente quisiera que tú fueras quien encabece una administración", precisó. Además, confirmó que los procesos internos de Morena permanecen abiertos para ciudadanos sin afiliación partidista que deseen participar.
Aspirantes con propaganda deberán retirarla de inmediato
Respecto a los espectaculares y bardas que ya se observan en diversas zonas del estado, Inzunza Ballesteros aclaró que no se establecieron sanciones para quienes colocaron propaganda antes de la emisión de los lineamientos. Sin embargo, la instrucción a partir de ahora es clara: retirar toda promoción personal.
"A todos los que tienen un espectacular les dicen: bájenlo a la brevedad; quienes anden pintando bardas, borren sus bardas porque ya no está permitido", advirtió el morenista.
El legislador subrayó que estas reglas buscan diferenciar al movimiento de las prácticas tradicionales de partidos que históricamente han apostado por la promoción ostentosa como vía para posicionar aspirantes.
Morena, dijo, apuesta por un modelo en el que la cercanía con la gente y el trabajo territorial sustituyan al gasto en medios convencionales de propaganda rumbo al proceso electoral en Querétaro.