Querétaro, 10 de marzo de 2026.- Los embarazos en adolescentes menores de 19 años muestran una tendencia descendente en Querétaro, con énfasis particular en el grupo de 10 a 14 años, donde la meta institucional es erradicar los casos por completo.

Así lo informó la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, quien atribuyó este avance al trabajo coordinado de las dependencias que integran el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), instancia coordinada por el Consejo Estatal de Población (Coespo) y conformada por instituciones de los sectores salud, educativo y social.

El embarazo adolescente en Querétaro ha sido abordado históricamente como un fenómeno multifactorial que trasciende el ámbito sanitario. El GEPEA opera precisamente bajo esa premisa: reunir a las dependencias con injerencia en el tema para construir una respuesta interinstitucional.

Aunque Pérez Rendón no presentó cifras específicas durante su declaración, precisó que los registros disponibles confirman la disminución en todos los rangos de edad contemplados.

En el caso de las niñas de entre 10 y 14 años, el protocolo institucional va más allá de la atención médica. Por normatividad, cualquier embarazo detectado en ese grupo activa una notificación obligatoria a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ante la presunción legal de un posible caso de abuso sexual.

"Tenemos la obligación de hacer la denuncia a la fiscalía. Ellos se encargan de la parte de la investigación y nosotros atendemos la parte de salud. Por normatividad se debe presumir que pudiese ser un tema de abuso", explicó la funcionaria.

El acompañamiento médico se mantiene durante todo el proceso, desde el seguimiento del embarazo hasta su resolución. A su vez, el sector educativo participa en el GEPEA con acciones orientadas a la prevención de violencia en el noviazgo entre jóvenes, además de la promoción de información sobre sexualidad responsable y métodos de planificación familiar.

Anticonceptivos disponibles para adolescentes sin tutores en Querétaro

Un cambio relevante en la política de salud estatal es el acceso de los adolescentes a métodos anticonceptivos sin necesidad de acudir acompañados por sus padres o tutores. Pérez Rendón indicó que la disponibilidad de estos métodos opera dentro del marco de los derechos del grupo de edad, y que se otorga el que resulte más adecuado para cada caso.

"Con esto no quiere decir que alentamos el inicio de la vida sexual", aclaró; el objetivo, sostuvo, es que las y los jóvenes comprendan las implicaciones de iniciar una vida sexual en la adolescencia sin la información necesaria y tomen decisiones responsables.

Los servicios de atención en salud sexual y reproductiva para jóvenes están disponibles en los módulos y unidades de la Secretaría de Salud distribuidos en el estado, donde también se brinda orientación y acompañamiento sobre planificación familiar.