Arrasaron incendios 120 hectáreas en zonas de conservación de Querétaro

Secretaría del Medio Ambiente reporta 60 siniestros en áreas de preservación y activa capacitación con comunidades del norte del municipio.

Brigadistas atienden incendio en zona de conservación al norte del municipio de Querétaro durante temporada de estiaje 2026

Guadalupe Espinosa de los Reyes, secretaria del Medio Ambiente del municipio de Querétaro, durante conferencia sobre incendios en zonas protegidas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de marzo de 2026. —Cerca de 120 hectáreas en zonas con categoría de preservación ambiental han sido consumidas por incendios en el municipio de Querétaro durante los primeros meses de 2026.

De los aproximadamente 500 siniestros reportados en la demarcación, al menos 60 se concentran en áreas de interés ecológico, tres de ellos dentro de áreas naturales protegidas, informó Guadalupe Espinosa de los Reyes, titular de la Secretaría del Medio Ambiente municipal.

El contexto estatal agrava la presión sobre estas zonas. A finales de febrero, el Consejo Estatal de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia preventiva tras acumular más de dos mil hectáreas afectadas en toda la entidad.

En el norte del municipio —donde se ubican las áreas de mayor extensión: Microcuencas, Jurica Poniente y Peña Colorada— la dependencia municipal trabaja en coordinación con Protección Civil, la Conafor y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) desde noviembre pasado.

La funcionaria precisó que los tres incendios registrados dentro de áreas naturales protegidas ocurrieron en terrenos de propiedad privada.

Dos se ubicaron en Jurica Poniente —cercanos pero no dentro de La Queretana— y uno en Sierra del Raspiño. "Afortunadamente, las afectaciones han sido en vegetación baja", señaló Espinosa de los Reyes, quien descartó daños severos a arbolado gracias a la atención temprana.

Brigadas ejidatarias para combatir incendios en zonas protegidas de Querétaro

Como parte de la estrategia preventiva, el municipio ha realizado seis capacitaciones con 325 personas en distintas comunidades.

La más reciente, dirigida a ejidatarios de Peña Colorada, derivó en la conformación de una brigada comunitaria integrada por quienes funcionan como primeros respondientes ante cualquier conato de incendio en la zona.

Espinosa de los Reyes confirmó que la Secretaría mantiene contacto directo con al menos 15 ejidos del norte del municipio, no solo para capacitación sino para monitoreo y supervisión permanente.

Ejidatarios del ejido El Zapote —dentro del área natural protegida Jurica Poniente— ya manifestaron interés en formar su propia brigada, al igual que comunidades de la zona de Microcuencas, colindante con Guanajuato.

El equipamiento para los brigadistas será cubierto con recursos de ambos órdenes de gobierno: municipio y Federación.

La funcionaria indicó que se analiza la cantidad de herramientas necesarias —picos, uniformes y equipo para brechas cortafuego— y cuántas ya están disponibles.

¿Puede el municipio sancionar por incendios forestales en Querétaro?

La titular aclaró que la Secretaría del Medio Ambiente no tiene facultades para sancionar en materia de incendios. "El incendio como tal está previsto en el código penal, es un tema judicial", explicó.

Sin embargo, la dependencia asesora a propietarios afectados para que presenten denuncias ante la Fiscalía cuando exista evidencia de provocación intencional, y busca mecanismos con autoridades judiciales para fortalecer la atención a este tipo de casos.

Respecto a la situación de El Tángano —que registró un incendio relevante el año pasado—, Espinosa de los Reyes precisó que esa área se encuentra en el municipio de El Marqués, fuera de la jurisdicción territorial de Querétaro, aunque el gobierno capitalino ofreció apoyo para tareas de reforestación si la administración estatal lo requiere.

seguridadsucesosincendioproteccion civil

Reciente

Regidor síndico José Francisco Landeras Layseca informa sobre actualización de reglamentos municipales en San Juan del Río
San Juan del Río

Cabildo de San Juan del Río alista actualización de reglamentos clave

Regidor síndico anuncia mesas de trabajo para modernizar normatividad comercial y de buen gobierno.

Obra hidrosanitaria en calle Obreros de la colonia San Pedrito Peñuelas incluye cajón pluvial de 120 metros en Querétaro
Querétaro

Destinan 49.8 mdp a obra hidrosanitaria en Peñuelas, Querétaro

Municipio construye cajón pluvial y renueva redes hidrosanitarias en Peñuelas.

Presentación oficial de la Feria de las Carnitas 2026 con mascotas Nana, Buche y Cuchi en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Querétaro

Presentan Feria de las Carnitas 2026 en Santa Rosa Jáuregui

Delegación presenta mascotas oficiales y programa artístico para celebrar 273 años de historia.

Restaurantes con actividades nocturnas generan denuncias por ruido en el municipio de Querétaro durante 2026
Querétaro

tes concentran denuncias por ruido en Querétaro en 2026

Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 denuncias en lo que va del año con mayor incidencia en Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor.