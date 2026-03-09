Querétaro, 9 de marzo de 2026. —Cerca de 120 hectáreas en zonas con categoría de preservación ambiental han sido consumidas por incendios en el municipio de Querétaro durante los primeros meses de 2026.

De los aproximadamente 500 siniestros reportados en la demarcación, al menos 60 se concentran en áreas de interés ecológico, tres de ellos dentro de áreas naturales protegidas, informó Guadalupe Espinosa de los Reyes, titular de la Secretaría del Medio Ambiente municipal.

El contexto estatal agrava la presión sobre estas zonas. A finales de febrero, el Consejo Estatal de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia preventiva tras acumular más de dos mil hectáreas afectadas en toda la entidad.

En el norte del municipio —donde se ubican las áreas de mayor extensión: Microcuencas, Jurica Poniente y Peña Colorada— la dependencia municipal trabaja en coordinación con Protección Civil, la Conafor y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) desde noviembre pasado.

La funcionaria precisó que los tres incendios registrados dentro de áreas naturales protegidas ocurrieron en terrenos de propiedad privada.

Dos se ubicaron en Jurica Poniente —cercanos pero no dentro de La Queretana— y uno en Sierra del Raspiño. "Afortunadamente, las afectaciones han sido en vegetación baja", señaló Espinosa de los Reyes, quien descartó daños severos a arbolado gracias a la atención temprana.

Brigadas ejidatarias para combatir incendios en zonas protegidas de Querétaro

Como parte de la estrategia preventiva, el municipio ha realizado seis capacitaciones con 325 personas en distintas comunidades.

La más reciente, dirigida a ejidatarios de Peña Colorada, derivó en la conformación de una brigada comunitaria integrada por quienes funcionan como primeros respondientes ante cualquier conato de incendio en la zona.

Espinosa de los Reyes confirmó que la Secretaría mantiene contacto directo con al menos 15 ejidos del norte del municipio, no solo para capacitación sino para monitoreo y supervisión permanente.

Ejidatarios del ejido El Zapote —dentro del área natural protegida Jurica Poniente— ya manifestaron interés en formar su propia brigada, al igual que comunidades de la zona de Microcuencas, colindante con Guanajuato.

El equipamiento para los brigadistas será cubierto con recursos de ambos órdenes de gobierno: municipio y Federación.

La funcionaria indicó que se analiza la cantidad de herramientas necesarias —picos, uniformes y equipo para brechas cortafuego— y cuántas ya están disponibles.

¿Puede el municipio sancionar por incendios forestales en Querétaro?

La titular aclaró que la Secretaría del Medio Ambiente no tiene facultades para sancionar en materia de incendios. "El incendio como tal está previsto en el código penal, es un tema judicial", explicó.

Sin embargo, la dependencia asesora a propietarios afectados para que presenten denuncias ante la Fiscalía cuando exista evidencia de provocación intencional, y busca mecanismos con autoridades judiciales para fortalecer la atención a este tipo de casos.

Respecto a la situación de El Tángano —que registró un incendio relevante el año pasado—, Espinosa de los Reyes precisó que esa área se encuentra en el municipio de El Marqués, fuera de la jurisdicción territorial de Querétaro, aunque el gobierno capitalino ofreció apoyo para tareas de reforestación si la administración estatal lo requiere.