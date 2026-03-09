Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Un total de 59 queretanos varados en Dubái por la crisis en Medio Oriente serán trasladados a la entidad en un vuelo Madrid-Querétaro programado para el 11 de marzo, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González.

La evacuación se realiza de manera escalonada mediante vuelos comerciales, luego de que el costo de un avión exclusivo resultara inviable para el número de personas identificadas en la zona.

El mandatario explicó que entre los afectados hay jóvenes, adultos mayores y personas enfermas que ya no contaban con recursos para mantenerse en el extranjero o costear su regreso.

"No podíamos dejarlos allá", señaló Kuri González, quien aseguró que su administración tiene la obligación de auxiliar a los queretanos en cualquier parte del mundo.

Originalmente se contempló contratar un avión para las 78 personas registradas en un inicio, pero la cifra y el costo obligaron a replantear la estrategia.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, precisó que la operación avanza en tres etapas: 22 queretanos ya fueron evacuados de Dubái y se encuentran en Madrid, nueve más viajan en este momento hacia la capital española y los 28 restantes saldrán el 10 de marzo.

Con ello se completará el grupo de 59 personas que volará de Madrid a Querétaro el martes por la noche.

"Ha sido un trabajo muy exhaustivo, pero muy cercano para poder ayudarlos", indicó el funcionario.

Iberojet y cancillería apoyan evacuación de queretanos desde Dubái

En la logística participaron la Secretaría de Turismo estatal y la aerolínea Iberojet, que facilitó los vuelos comerciales necesarios para el traslado escalonado.

Las autoridades estatales también brindan apoyo en hospedaje y logística durante la escala en Madrid para garantizar condiciones adecuadas antes del vuelo final.

Gudiño Torres agregó que, aunque existen más mexicanos en la región, el apoyo directo del gobierno estatal se concentró en los queretanos identificados, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Cualquier costo por salvaguardar la vida de las personas vale la pena", afirmó el secretario, quien detalló que la estrategia pasó de buscar un vuelo chárter a sacar a los ciudadanos "uno por uno" a través de rutas comerciales disponibles.