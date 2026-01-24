Querétaro, 24 de enero de 2026. - El 34 por ciento de la población queretana mayor de 18 años experimentó algún conflicto vecinal en Querétaro durante el cuarto trimestre de 2025, según reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La cifra representa un incremento de 4.3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del mismo año, cuando se registró 29.7 por ciento, aunque este cambio no alcanza significancia estadística según los parámetros metodológicos del organismo federal.
El dato coloca a la capital queretana en una posición intermedia respecto al promedio nacional, que alcanzó 36.3 por ciento de ciudadanos que reportaron haber tenido conflictos o enfrentamientos directos con familiares, vecinos, compañeros de trabajo, personal de establecimientos o autoridades gubernamentales.
Ruido y problemas de estacionamiento encabezan conflictos
El ruido constituyó la principal causa de conflictos entre vecinos en Querétaro, con 15.2 por ciento de los hombres y 15.7 por ciento de las mujeres que reportaron enfrentamientos por esta razón durante el periodo evaluado, según detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Los problemas de estacionamiento ocuparon el segundo lugar entre las causas de conflictos vecinales, con 14.3 por ciento de los hombres y 15.0 por ciento de las mujeres que manifestaron enfrentamientos por este motivo.
La basura tirada o quemada por vecinos generó conflictos en 13.2 por ciento de los hombres y 15.0 por ciento de las mujeres encuestadas.
Los problemas relacionados con animales domésticos provocaron conflictos en 11.0 por ciento de los hombres y 11.6 por ciento de las mujeres.
Los chismes o malos entendidos entre vecinos originaron enfrentamientos en el 8.9 por ciento de los hombres y 8.0 por ciento de las mujeres durante el último trimestre de 2025.
De la población queretana que reconoció haber tenido conflictos o enfrentamientos de manera directa, 72.4 por ciento mencionó que fueron con vecinos, convirtiéndose en el actor principal de estas situaciones de tensión comunitaria en el entorno inmediato de las viviendas.
¿Cuáles son las áreas urbanas con más conflictos vecinales en México?
Las personas desconocidas en la calle representaron el segundo grupo con el que la población tuvo conflictos, con 36.8 por ciento de los casos reportados.
Las autoridades ocuparon el tercer lugar con 17.1 por ciento, seguidas de familiares con 7.7 por ciento y compañeros de trabajo o escuela con 3.7 por ciento.
Las áreas urbanas con mayor porcentaje de población que reportó conflictos fueron Coyoacán con 64.9 por ciento, Cuajimalpa de Morelos con 63.5 por ciento y Tlajomulco de Zúñiga con 61.4 por ciento.
En contraste, Piedras Negras registró el menor porcentaje con 10.3 por ciento, seguido de Ciudad Obregón con 11.1 por ciento y Tapachula con 15.1 por ciento.
El organismo federal documentó que los conflictos en el transporte público o privado afectaron a 9.9 por ciento de los hombres y 7.8 por ciento de las mujeres.
Las molestias por borrachos, drogadictos o pandillas generaron conflictos en 6.6 por ciento de ambos sexos, mientras que los conflictos con hijos de vecinos afectaron a 5.2 por ciento de los hombres y 5.6 por ciento de las mujeres.
Los problemas con trámites y servidoras públicas provocaron conflictos en 6.9 por ciento de los hombres y 5.5 por ciento de las mujeres encuestadas.
Los inconvenientes con personal de establecimientos generaron enfrentamientos en 5.3 por ciento de los hombres y 5.0 por ciento de las mujeres durante el periodo octubre-diciembre de 2025.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana evalúa trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad pública, conflictos, conductas antisociales y desempeño gubernamental en 91 áreas urbanas del país.
El instrumento estadístico se aplica en 27 mil 130 viviendas con periodicidad trimestral desde septiembre de 2013.
Los resultados de la encuesta del INEGI documentan que los problemas con autoridades relacionadas con seguridad pública alcanzaron 7.9 por ciento entre los hombres y 4.0 por ciento entre las mujeres.
El ambulantaje generó conflictos en 4.7 por ciento de los hombres y 3.6 por ciento de las mujeres, mientras que las disputas con familiares afectaron a 3.0 por ciento de los hombres y 3.3 por ciento de las mujeres.