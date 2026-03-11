El conflicto entre el colectivo artesanal y las autoridades municipales se hizo público tras la manifestación en la que los integrantes de ElaborArte Manos Vivas acusaron que no habían sido recibidos por funcionarios del ayuntamiento.

El colectivo señaló que la suspensión afectó sus actividades culturales y de venta de artesanías, por lo que salieron a las calles del Centro Histórico a exigir una solución. Hasta el momento de la redacción, no se obtuvo la versión del colectivo sobre los exhortos que el municipio asegura haber emitido.

De acuerdo con el alcalde, las observaciones derivaron de reportes de vecinos y establecimientos cercanos por molestias relacionadas con ruido y otras actividades que, según la autoridad, alteraban el orden público en la zona.

Macías Olvera precisó que los tres llamados formales buscaban que los usuarios del predio corrigieran las conductas señaladas antes de proceder a la suspensión.

"Tres veces se les hizo un llamamiento a modificar la conducta y preservar el orden y la convivencia en el Centro Histórico, mismas que no fueron atendidas", explicó el funcionario.

Mesa de trabajo busca resolver conflicto con artesanos en Centro Histórico

El gobierno municipal informó que se abrió una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno para revisar la situación del inmueble y explorar vías de solución.

Según el edil, el colectivo podrá retomar el uso del espacio si se compromete a cumplir la reglamentación vigente y a realizar sus actividades sin generar afectaciones a terceros.

Macías Olvera indicó que mantener condiciones de convivencia en el Centro Histórico de Querétaro es responsabilidad compartida entre autoridades, residentes y usuarios de los espacios.

En ese sentido, subrayó que el objetivo no es impedir las actividades del colectivo, sino garantizar que se desarrollen dentro del marco reglamentario.

Respecto a posibles sanciones, el alcalde detalló que el reglamento contempla multas que van desde 500 pesos hasta decenas de miles de pesos, aunque insistió en que la prioridad es corregir las conductas y no recurrir a medidas punitivas.

La mesa de trabajo definirá los términos para que los artesanos puedan reanudar sus actividades en el inmueble bajo condiciones que respeten la convivencia en la zona.

¿Qué necesitan los artesanos para recuperar el espacio?

De acuerdo con la postura municipal, el colectivo deberá atender la reglamentación aplicable y garantizar que sus actividades no generen afectaciones a vecinos ni comercios aledaños.

El gobierno de Querétaro condicionó la reapertura al cumplimiento de estos compromisos, mientras que la Secretaría de Gobierno dará seguimiento al caso a través de la mesa de trabajo instalada.