Detienen a 5 personas con drogas en operativos en Querétaro

Policía estatal remite a detenidos ante la Fiscalía tras operativos de inhibición.

Operativo de la POES en Querétaro donde detienen a personas con sustancias ilícitas en espacios públicos

Elementos de la Policía de Operación Estatal durante labores de vigilancia en Querétaro.

Por Diario Rotativo Mar 11, 2026
Querétaro, 11 de marzo de 2026. — Cinco personas fueron detenidas por posesión de sustancias ilícitas durante operativos de inhibición realizados por la Policía de Operación Estatal (POES) en espacios públicos de Querétaro.

Los detenidos fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica, informó la corporación a través de sus redes sociales.

Las detenciones se registraron en diversos hechos como parte de las labores permanentes de vigilancia que la POES mantiene en la entidad para la inhibición de faltas administrativas y delitos en áreas de acceso público.

Este tipo de operativos forma parte de la estrategia de seguridad estatal que busca reducir la incidencia delictiva mediante presencia policial en puntos considerados de riesgo.

Hasta el momento, la Fiscalía General no ha informado sobre el tipo ni la cantidad de sustancias aseguradas en cada caso, ni sobre la identidad de los detenidos.

Será la autoridad ministerial quien determine si los casos ameritan el ejercicio de acción penal o si los imputados son puestos en libertad.

