San Juan del Río, 11 de marzo de 2026. —Un recorrido de cinco kilómetros con salida y meta en el Cerro de la Cruz del Barrio de la Cruz tendrá la Carrera Equinoccio de Primavera 2026, programada para el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas en San Juan del Río.
La competencia, convocada por la Subdelegación del Barrio de la Cruz, tiene cupo limitado a 300 corredores y ofrece premios en efectivo de hasta mil 500 pesos para los primeros lugares en las categorías libre varonil y libre femenil.
El costo de inscripción es de 250 pesos e incluye un kit de competidor con playera, número y medalla de finalista. Los interesados pueden registrarse en tres puntos habilitados en San Juan del Río: Tenis Estrella, ubicado en Guerrero número 6, colonia Centro; Atmosfera 9 Café, en avenida Río Moctezuma 266, Plaza San Juan; y Deportes del Río, en Paso de los Guzmán 12, Centro.
La entrega de paquetes se realizará el viernes 20 de marzo en Deportes del Río, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Los organizadores advirtieron que solo se entregará el kit con identificación oficial o comprobante de registro, y que los corredores que no recojan su paquete en tiempo y forma pierden su derecho al mismo. En el caso de menores de edad, se requiere un comprobante que acredite su edad.
Premiación y reglamento de la Carrera Equinoccio de Primavera
La premiación contempla mil 500 pesos para el primer lugar, mil pesos para el segundo y 500 pesos para el tercero, tanto en la rama femenil como en la varonil, en la distancia de cinco kilómetros.
Lugar
Libre femenil
Libre varonil
1er lugar
$1,500
$1,500
2do lugar
$1,000
$1,000
3er lugar
$500
$500
Premiación de la Carrera Equinoccio de Primavera 2026 en San Juan del Río
El evento se regirá por el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Los participantes tienen la obligación de portar su número visible durante todo el recorrido; quien no lo porte será descalificado. También deberán respetar la ruta marcada por los organizadores.
¿Dónde inscribirse para la Carrera Equinoccio de Primavera 2026?
La carrera contará con servicio de ambulancia e hidratación a lo largo del recorrido. Los jueces serán designados por el comité organizador y su fallo será inapelable.
Los interesados pueden acudir a cualquiera de los tres centros de inscripción antes mencionados. La convocatoria está sujeta a cambios sin previo aviso por parte del comité organizador.