Carrera Equinoccio de Primavera 2026: 5 km en San Juan del Río con premios de mil 500 pesos

La Subdelegación del Barrio de la Cruz convoca a la competencia del sábado 21 de marzo con inscripción de 250 pesos y premios en efectivo.

Cartel de la Carrera Equinoccio de Primavera 2026 con recorrido de 5 km en el Cerro de la Cruz de San Juan del Río Querétaro

La Subdelegación del Barrio de la Cruz convoca a la Carrera Equinoccio de Primavera 2026 el sábado 21 de marzo.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 11 de marzo de 2026. —Un recorrido de cinco kilómetros con salida y meta en el Cerro de la Cruz del Barrio de la Cruz tendrá la Carrera Equinoccio de Primavera 2026, programada para el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas en San Juan del Río.

La competencia, convocada por la Subdelegación del Barrio de la Cruz, tiene cupo limitado a 300 corredores y ofrece premios en efectivo de hasta mil 500 pesos para los primeros lugares en las categorías libre varonil y libre femenil.

El costo de inscripción es de 250 pesos e incluye un kit de competidor con playera, número y medalla de finalista. Los interesados pueden registrarse en tres puntos habilitados en San Juan del Río: Tenis Estrella, ubicado en Guerrero número 6, colonia Centro; Atmosfera 9 Café, en avenida Río Moctezuma 266, Plaza San Juan; y Deportes del Río, en Paso de los Guzmán 12, Centro.

La entrega de paquetes se realizará el viernes 20 de marzo en Deportes del Río, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Los organizadores advirtieron que solo se entregará el kit con identificación oficial o comprobante de registro, y que los corredores que no recojan su paquete en tiempo y forma pierden su derecho al mismo. En el caso de menores de edad, se requiere un comprobante que acredite su edad.

Premiación y reglamento de la Carrera Equinoccio de Primavera

La premiación contempla mil 500 pesos para el primer lugar, mil pesos para el segundo y 500 pesos para el tercero, tanto en la rama femenil como en la varonil, en la distancia de cinco kilómetros.

Lugar

Libre femenil

Libre varonil

1er lugar

$1,500

$1,500

2do lugar

$1,000

$1,000

3er lugar

$500

$500

Premiación de la Carrera Equinoccio de Primavera 2026 en San Juan del Río

El evento se regirá por el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Los participantes tienen la obligación de portar su número visible durante todo el recorrido; quien no lo porte será descalificado. También deberán respetar la ruta marcada por los organizadores.

¿Dónde inscribirse para la Carrera Equinoccio de Primavera 2026?

La carrera contará con servicio de ambulancia e hidratación a lo largo del recorrido. Los jueces serán designados por el comité organizador y su fallo será inapelable.

Los interesados pueden acudir a cualquiera de los tres centros de inscripción antes mencionados. La convocatoria está sujeta a cambios sin previo aviso por parte del comité organizador.

gobiernoprimaveramaraton

Reciente

Sesión del pleno de la Cámara de Diputados durante la votación de la reforma electoral el 11 de marzo de 2026
Política

Sin votos de PT y PVEM, cae la reforma electoral en San Lázaro

El pleno desecha la iniciativa con 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de la mayoría calificada

Cartel oficial de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 con programa de actividades del 20 al 22 de marzo en el Jardín de la Familia
San Juan del Río

Feria Artesanal San Juan del Río 2026: programa completo del 20 al 22 de marzo

El Jardín de la Familia albergará talleres de alfarería, joyería de plata y técnicas textiles, además de música en vivo y recorridos nocturnos.

Integrantes del colectivo ElaborArte Manos Vivas protestan en el Centro Histórico de Querétaro por la suspensión de su inmueble artesanal
Querétaro

Suspensión de inmueble de artesanos en Centro Histórico fue por faltas reiteradas: Macías Olvera

El colectivo ElaborArte Manos Vivas protestó el 10 de marzo tras el cierre del inmueble donde vendían artesanías desde el 15 de febrero.

Vista de la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río con tráfico vehicular y señalización de obras en Querétaro
San Juan del Río

Autopista México-Querétaro: las zonas con más accidentes y las causas según Guardia Nacional

El tramo entre los kilómetros 155 y 169, a la altura de San Juan del Río, concentra la mayor cantidad de percances en toda la autopista 57.