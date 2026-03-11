Renuevan calle San Luis Montañez en el centro histórico de San Juan del Río

Gobierno municipal concluye rehabilitación de San Luis Montañez con agua, drenaje y superficie nueva.

Calle San Luis Montañez rehabilitada en el centro histórico de San Juan del Río con banquetas y guarniciones nuevas

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el recorrido por la calle San Luis Montañez rehabilitada.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 11 de marzo de 2025. — La calle San Luis Montañez, en el centro histórico de San Juan del Río, fue rehabilitada de manera integral con renovación de redes de agua potable, drenaje sanitario, estructura vial, guarniciones y banquetas.

La vialidad, que desemboca en la parroquia de Santo Domingo sobre Avenida Juárez —parte del Camino Real de Tierra Adentro—, requirió varios meses de intervención debido a la antigüedad de las instalaciones subterráneas.

El trazado colonial y angosto de San Luis Montañez presentaba infraestructura deteriorada que obligó a trabajar desde el subsuelo. La secretaria de Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores, explicó que los trabajos incluyeron la sustitución completa de la estructura:

"Fuimos desde el agua, el drenaje, y bien importante, aquí lo que hicimos es volver a hacer la estructura". Pozos de visita, banquetas y guarniciones fueron reemplazados en su totalidad.

Durante la ejecución, los trabajadores enfrentaron un taponamiento severo en el drenaje que obligó a un operario a descender con traje de buzo para realizar labores de desazolve.

Álvarez Flores precisó que la maniobra fue necesaria para evitar mayores retrasos en el calendario de obra.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, recorrió la vialidad terminada y señaló que se trata de calles que datan del siglo XVII, originalmente diseñadas para carretas y peatones.

"Aquí lo más complicado y tardado fue la obra que no se ve", indicó en referencia a los trabajos subterráneos que precedieron la renovación superficial.

Rehabilitación de San Luis Montañez cierra paquete de obra 2025

Cabrera Valencia informó que con esta intervención se cierra prácticamente el paquete de obra pública 2025 del municipio, y adelantó que ya se trabaja en la planeación del programa 2026.

"Estamos haciendo ya la planeación", confirmó, aunque precisó que aún no existe un paquete formal aprobado para el próximo ejercicio.

La intersección de San Luis Montañez con la calle Hermenegildo Galeana también fue reparada; se colocó adocreto para empatar con el entorno de adoquín existente.

El tramo forma parte de un circuito vial frecuentado por conductores que buscan retorno en la zona centro de la cabecera municipal.

¿Cómo participaron los vecinos en la obra del centro histórico?

Los comités de Contraloría Social dieron seguimiento a la calidad y los tiempos de ejecución de la obra. Los vecinos fueron informados desde el inicio y, pese a las molestias temporales, expresaron satisfacción con el resultado.

Álvarez Flores agregó que el trabajo fue coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Social y Obras Públicas para atender cualquier problemática durante los meses de intervención.

El gobierno municipal anunció además que se encuentra en mesas de trabajo con el gobierno federal y el gobierno del estado de Querétaro para gestionar recursos destinados a nuevas obras de infraestructura social en el municipio.

