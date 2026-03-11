Renuevan calle San Luis Montañez en el centro histórico de San Juan del Río

San Juan del Río, 11 de marzo de 2025. — La calle San Luis Montañez, en el centro histórico de San Juan del Río, fue rehabilitada de manera integral con renovación de redes de agua potable, drenaje sanitario, estructura vial, guarniciones y banquetas.
La vialidad, que desemboca en la parroquia de Santo Domingo sobre Avenida Juárez —parte del Camino Real de Tierra Adentro—, requirió varios meses de intervención debido a la antigüedad de las instalaciones subterráneas.
El trazado colonial y angosto de San Luis Montañez presentaba infraestructura deteriorada que obligó a trabajar desde el subsuelo. La secretaria de Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores, explicó que los trabajos incluyeron la sustitución completa de la estructura:
"Fuimos desde el agua, el drenaje, y bien importante, aquí lo que hicimos es volver a hacer la estructura". Pozos de visita, banquetas y guarniciones fueron reemplazados en su totalidad.
Durante la ejecución, los trabajadores enfrentaron un taponamiento severo en el drenaje que obligó a un operario a descender con traje de buzo para realizar labores de desazolve.
Álvarez Flores precisó que la maniobra fue necesaria para evitar mayores retrasos en el calendario de obra.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, recorrió la vialidad terminada y señaló que se trata de calles que datan del siglo XVII, originalmente diseñadas para carretas y peatones.
"Aquí lo más complicado y tardado fue la obra que no se ve", indicó en referencia a los trabajos subterráneos que precedieron la renovación superficial.
Rehabilitación de San Luis Montañez cierra paquete de obra 2025
Cabrera Valencia informó que con esta intervención se cierra prácticamente el paquete de obra pública 2025 del municipio, y adelantó que ya se trabaja en la planeación del programa 2026.
"Estamos haciendo ya la planeación", confirmó, aunque precisó que aún no existe un paquete formal aprobado para el próximo ejercicio.
La intersección de San Luis Montañez con la calle Hermenegildo Galeana también fue reparada; se colocó adocreto para empatar con el entorno de adoquín existente.
El tramo forma parte de un circuito vial frecuentado por conductores que buscan retorno en la zona centro de la cabecera municipal.
¿Cómo participaron los vecinos en la obra del centro histórico?
Los comités de Contraloría Social dieron seguimiento a la calidad y los tiempos de ejecución de la obra. Los vecinos fueron informados desde el inicio y, pese a las molestias temporales, expresaron satisfacción con el resultado.
Álvarez Flores agregó que el trabajo fue coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Social y Obras Públicas para atender cualquier problemática durante los meses de intervención.
El gobierno municipal anunció además que se encuentra en mesas de trabajo con el gobierno federal y el gobierno del estado de Querétaro para gestionar recursos destinados a nuevas obras de infraestructura social en el municipio.