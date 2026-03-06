Querétaro, 6 de marzo de 2026. —La construcción de la estación del tren México-Querétaro en el centro de la capital enfrenta un reto logístico significativo debido al reducido tamaño de las vialidades, reconoció el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal informó que el gobierno del estado mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para definir cuál será la estación número uno del proyecto, mientras que la siguiente intervención de obra se realizará en el Boulevard Bernardo Quintana con trabajos nocturnos.

El megaproyecto ferroviario busca conectar la Ciudad de México con Querétaro en aproximadamente dos horas. La obra contempla 226 kilómetros de vía doble y trenes que podrían alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

Actualmente el proyecto registra un avance cercano al 8 por ciento, con 14 frentes de construcción del tren operando de manera simultánea y más de 11 mil empleos generados.

La obra está a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Me preocupa mucho la estación del centro porque para la construcción de la misma las 'realidades son muy pequeñas'", dijo el mandatario al referirse al tamaño reducido de las vialidades.

La negociación técnica con la federación está a cargo del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, quien mantiene diálogo con la SICT sobre las estaciones del tren.

Obras del tren México-Querétaro avanzan en la capital

Las obras del tren avanzarán ahora hacia uno de los principales ejes viales de Querétaro. El gobernador precisó que los trabajos en Bernardo Quintana se realizarán en horario nocturno, aprovechando las ventanas operativas que abre Ferromex en la vía de carga para reducir afectaciones viales en la zona metropolitana.

Previamente se activó un pilotaje de movilidad que incluyó habilitación de retornos y operación de carriles en doble sentido como medida preparatoria.

Bernardo Quintana, siguiente frente de obra del tren en Querétaro

Kuri González también destacó la importancia del tren Querétaro-Irapuato, que brindará conectividad hacia el occidente del país.

"Nos va a dar muchísima conectividad para el occidente. Es muy importante esta parte para poder seguir llevando personas y material de carga", explicó el mandatario, quien consideró que los trenes en la zona centro del país resultan "mucho más sustentables" por la densidad poblacional.

Sobre la posible ampliación del tren de pasajeros hacia San Luis Potosí y sus paradas, incluida una propuesta del alcalde de San Miguel de Allende, el gobernador indicó que no cuenta con datos al respecto.

El proyecto forma parte de la visión de largo plazo para extender la red ferroviaria hacia el norte del país.

¿Dónde estará la estación del tren México-Querétaro en la capital?

El proyecto contempla una estación en la zona centro de Querétaro, aunque las autoridades estatales han advertido que el tamaño reducido de las vialidades representa un reto logístico para su construcción.

La negociación sobre su ubicación definitiva y el orden de prioridad de las estaciones continúa entre el gobierno del estado y la federación.

¿Qué estaciones tendrá el tren México-Querétaro?

El proyecto ferroviario contempla estaciones en Buenavista (Ciudad de México), Huehuetoca (Estado de México), Tula (Hidalgo), San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora, además de la terminal prevista en la capital queretana.

¿Cuánto tardará el tren entre CDMX y Querétaro?

El tren de pasajeros podría alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, lo que permitiría reducir el tiempo de traslado entre Ciudad de México y Querétaro a cerca de dos horas.

Este artículo se actualizará conforme avancen las obras del tren México-Querétaro y se confirmen nuevos detalles sobre las estaciones en Querétaro.