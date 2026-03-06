María Luisa Flores Huerta asume como vocal ejecutiva del INE en Querétaro

Flores Huerta asume la conducción del INE estatal rumbo al proceso electoral más complejo en la historia de Querétaro.

María Luisa Flores Huerta rinde protesta como vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro

María Luisa Flores Huerta, nueva vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro, durante su toma de protesta.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de marzo de 2026. — La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro tiene nueva titular. María Luisa Flores Huerta rindió protesta como vocal ejecutiva de la entidad, cargo desde el cual coordinará los trabajos de las seis juntas distritales y conducirá la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

La designación forma parte de las readscripciones del Servicio Profesional Electoral Nacional orientadas a fortalecer la capacidad operativa de las estructuras locales del instituto ante lo que será el proceso más complejo en la historia electoral de Querétaro.

El reto no es menor. En junio de 2027, la entidad renovará por primera vez de manera simultánea sus tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— además de los 18 ayuntamientos, en concurrencia con la elección de 500 diputados federales.

La lista nominal en el estado supera ya 1.9 millones de electores, según las cifras definitivas que el INE utilizó en la jornada electoral de junio de 2025, y se prevé que siga creciendo conforme avance el periodo de actualización al padrón.

Flores Huerta cuenta con más de 24 años dentro del servicio profesional electoral. Ingresó al entonces Instituto Federal Electoral en 2001, tras aprobar un concurso abierto de oposición, y ha ocupado cargos en juntas distritales y locales del Estado de México, Guanajuato, Baja California y la Ciudad de México.

Es maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y licenciada en Derecho por la UNAM.

Flores Huerta prioriza coordinación interinstitucional en Querétaro

Durante la ceremonia, realizada por vía virtual, la secretaria ejecutiva del Consejo General del INE, Claudia Arlett Espino, subrayó que la Vocalía Ejecutiva resulta pieza clave en la organización de los comicios y la coordinación de las juntas distritales en la entidad.

"La confianza ciudadana se gana con resultados, transparencia y actuaciones coherentes", señaló.

Al dirigirse a los asistentes, la nueva vocal ejecutiva del INE en Querétaro se comprometió a trabajar de manera cercana con el personal de las seis juntas distritales ejecutivas.

También indicó que fortalecer la coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el Tribunal Electoral estatal será indispensable para entregar resultados con profesionalismo de cara al proceso que se avecina.

Entre los desafíos que enfrentará la nueva titular destacan elevar la participación ciudadana —que en la última elección intermedia se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional—, garantizar la fiscalización de recursos en un proceso con múltiples contiendas simultáneas y atraer al voto joven, el segmento con menor asistencia a las urnas en la entidad, donde los electores de 18 a 29 años históricamente registran los porcentajes más bajos de participación.

A la toma de protesta acudieron consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de Querétaro, así como vocales ejecutivos de las seis juntas distritales del INE en la entidad y ciudadanos que fungieron como integrantes del Consejo Local.

politicainegobierno

Reciente

Elementos de seguridad durante cateos del operativo Sinergia por Querétaro en Corregidora, Cadereyta y la capital
Querétaro

Caen 12 tras operativo con cateos simultáneos en Querétaro

Fiscalía ejecuta 12 cateos en Corregidora, Cadereyta y Querétaro con apoyo militar.

Ganaderos de la Sierra Gorda de Querétaro enfrentan el primer caso autóctono de gusano barrenador detectado en Landa de Matamoros
Querétaro

Gusano barrenador llega a Sierra Gorda y complica exportación ganadera de Querétaro

Kuri González califica el hallazgo como "muy mala noticia" e instruye a SEDEA para apoyar a pequeños productores de la sierra.

Vías del tren de pasajeros México-Querétaro en la zona centro de la capital queretana donde se construirá una estación
Querétaro

Calles estrechas complican construcción de estación del tren México-Querétaro en el centro: Kuri

Gobierno estatal negocia con la federación el orden de estaciones del tren México-Querétaro y confirma trabajos nocturnos en Bernardo Quintana.