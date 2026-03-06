Querétaro, 6 de marzo de 2026. — La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro tiene nueva titular. María Luisa Flores Huerta rindió protesta como vocal ejecutiva de la entidad, cargo desde el cual coordinará los trabajos de las seis juntas distritales y conducirá la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

La designación forma parte de las readscripciones del Servicio Profesional Electoral Nacional orientadas a fortalecer la capacidad operativa de las estructuras locales del instituto ante lo que será el proceso más complejo en la historia electoral de Querétaro.

El reto no es menor. En junio de 2027, la entidad renovará por primera vez de manera simultánea sus tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— además de los 18 ayuntamientos, en concurrencia con la elección de 500 diputados federales.

La lista nominal en el estado supera ya 1.9 millones de electores, según las cifras definitivas que el INE utilizó en la jornada electoral de junio de 2025, y se prevé que siga creciendo conforme avance el periodo de actualización al padrón.

Flores Huerta cuenta con más de 24 años dentro del servicio profesional electoral. Ingresó al entonces Instituto Federal Electoral en 2001, tras aprobar un concurso abierto de oposición, y ha ocupado cargos en juntas distritales y locales del Estado de México, Guanajuato, Baja California y la Ciudad de México.

Es maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y licenciada en Derecho por la UNAM.

Flores Huerta prioriza coordinación interinstitucional en Querétaro

Durante la ceremonia, realizada por vía virtual, la secretaria ejecutiva del Consejo General del INE, Claudia Arlett Espino, subrayó que la Vocalía Ejecutiva resulta pieza clave en la organización de los comicios y la coordinación de las juntas distritales en la entidad.

"La confianza ciudadana se gana con resultados, transparencia y actuaciones coherentes", señaló.

Al dirigirse a los asistentes, la nueva vocal ejecutiva del INE en Querétaro se comprometió a trabajar de manera cercana con el personal de las seis juntas distritales ejecutivas.

También indicó que fortalecer la coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el Tribunal Electoral estatal será indispensable para entregar resultados con profesionalismo de cara al proceso que se avecina.

Entre los desafíos que enfrentará la nueva titular destacan elevar la participación ciudadana —que en la última elección intermedia se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional—, garantizar la fiscalización de recursos en un proceso con múltiples contiendas simultáneas y atraer al voto joven, el segmento con menor asistencia a las urnas en la entidad, donde los electores de 18 a 29 años históricamente registran los porcentajes más bajos de participación.

A la toma de protesta acudieron consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado, magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de Querétaro, así como vocales ejecutivos de las seis juntas distritales del INE en la entidad y ciudadanos que fungieron como integrantes del Consejo Local.