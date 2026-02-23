El Marqués, 23 de febrero de 2026. —Al menos dos ubicaciones se analizan para la estación del tren en El Marqués, una de ellas sobre la carretera estatal 210, considerada de las vialidades con mayor carga vehicular en la zona metropolitana de Querétaro.

Autoridades estatales ya sostuvieron reuniones con la Federación y presentaron una lista de obras viales que consideran indispensables para garantizar la accesibilidad al futuro nodo ferroviario.

El proyecto del tren México-Querétaro ha generado expectativas sobre el impacto que tendría en la movilidad metropolitana, particularmente en un corredor donde la carretera 210 registra alta saturación en horas pico.

La definición del sitio para la terminal ferroviaria en El Marqués resulta clave para dimensionar las intervenciones de infraestructura necesarias, desde distribuidores viales hasta conexiones con el Aeropuerto Intercontinental.

Pío X Salgado, secretario de Obras Públicas del Estado, explicó que uno de los sitios contemplados se localiza al norte del Centro de Atención Municipal, sobre la 210.

"Se están analizando dos puntos para la estación allá en El Marqués", precisó, y añadió que ya se trabaja con autoridades federales para identificar las obras requeridas.

Debido a la congestión que presenta esa vialidad, el funcionario detalló que se plantearon varias intervenciones de movilidad para evitar complicaciones mayores.

Entre las propuestas destacan un nuevo distribuidor en la autopista federal, otro en la carretera 200 con dirección al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro y una conexión hacia Constituyentes Oriente.

Posible ubicación sobre la carretera 210 genera debate por saturación vial

El secretario subrayó que, si bien la 210 es una vía estatal, el impacto principal en el flujo vehicular derivaría de la operación de la estación ferroviaria, por lo que se buscará un esquema de trabajo coordinado con la Federación.

A su juicio, los recursos para estas intervenciones deberían provenir del ámbito federal.

De concretarse la estación del tren en El Marqués sobre este corredor, el efecto en la movilidad metropolitana sería considerable: la carretera 210 conecta zonas industriales, desarrollos habitacionales y el acceso al aeropuerto intercontinental, lo que implica un flujo mixto de carga y pasajeros que ya opera cerca de su capacidad. Las obras propuestas buscarían absorber la demanda adicional que generaría la terminal.

Respecto al arranque de la construcción de la estación en la zona centro de Querétaro, Salgado indicó que hasta el momento no se ha informado una fecha oficial de inicio.

Tampoco se ha dado a conocer el trazo definitivo del proyecto hacia San Luis Potosí, por lo que el gobierno estatal desconoce qué tramo correspondería a territorio queretano y si la conexión partiría desde El Marqués.

"Todavía la federación no nos da a conocer la trayectoria para ver la parte que nos toca en Querétaro", puntualizó el funcionario.