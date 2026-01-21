México, 21 de enero de 2026. - El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua emitió aviso por lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo con acumulados de 25 a 50 milímetros que podrían originar encharcamientos e inundaciones durante las próximas 24 horas.

La dependencia federal informó que 18 estados del país registrarán intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros, incluido Querétaro, mientras que 10 entidades presentarán heladas con temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados Celsius en zonas serranas.

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el noreste y centro de México en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio nacional, precisó Conagua.

El organismo federal advirtió que las precipitaciones podrían acompañarse con caída de granizo en estados del centro y oriente del país, incluido el valle de México.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México que propiciará vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán, detalló la dependencia.

Temperaturas extremas y heladas en 10 estados

Las temperaturas máximas alcanzarán 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas. En contraste, se pronostica ambiente gélido con heladas y temperaturas mínimas de menos 10 a menos cinco grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, informó Conagua.

Otras 10 entidades presentarán temperaturas de menos cinco a cero grados con heladas en zonas serranas: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Las temperaturas mínimas de cero a cinco grados afectarán zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos, precisó el organismo federal.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica en carreteras de zonas montañosas, mientras que el ambiente frío a muy frío continuará durante la mañana y noche con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Vientos fuertes en istmo y golfo de Tehuantepec

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora durante la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec, afectando Oaxaca y Chiapas.

Conagua alertó sobre oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec durante la mañana, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Quintana Roo.

Los vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros afectarán Coahuila, mientras que 10 estados registrarán vientos de 10 a 20 kilómetros con rachas de 30 a 50 kilómetros: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, especificó la dependencia federal.

Pronóstico específico para Querétaro

Para la entidad queretana, Conagua pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias e intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros. Durante la mañana se espera ambiente frío con bancos de niebla, mientras que la tarde presentará ambiente templado. Para la capital del estado se prevé temperatura mínima de 9°C y máxima de 24°C.

El organismo federal registró precipitaciones en las últimas 24 horas en diversas estaciones de Querétaro: Constitución de 1917 en San Juan del Río con cinco milímetros, San Ildefonso con cuatro, Juriquilla con 2.8, Derivadora San José con 2.7, Observatorio Querétaro con 1.1, El Pueblito con uno, Jalpan con 0.9 y DL Querétaro con 0.4 milímetros.

Las autoridades advirtieron que las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.