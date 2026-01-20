San Juan del Río, 20 de enero de 2026. - El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronostica ambiente frío con heladas en zonas altas de Querétaro e Hidalgo durante las próximas 24 horas.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas de ambas entidades, informó la dependencia federal en su aviso meteorológico.
Para la capital de Querétaro se esperan temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 23 grados centígrados, con cielo medio nublado a nublado. La región registrará bancos de niebla matutinos que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, advirtió Conagua.
El organismo federal explicó que una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y occidente del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará el descenso de temperatura. Durante la tarde se prevé ambiente templado a cálido con baja probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.
"Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico indica vientos de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en ambas entidades.
Conagua recomendó a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente en zonas altas donde las heladas podrían afectar cultivos y actividades al aire libre. Los bancos de niebla matutinos obligarán a extremar precauciones en carreteras estatales.