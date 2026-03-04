Querétaro, 4 de marzo de 2026. — Veinticinco empresas participarán en la primera misión comercial internacional de Canacope Querétaro, programada del 25 al 29 de mayo en Los Ángeles, California, con una agenda que incluye reuniones con la American Chamber of Commerce y recorridos por compañías tecnológicas en Silicon Valley.

El presidente del organismo, Eduardo Chávez Hidalgo, informó que la mitad de las firmas participantes son queretanas, mientras que el resto proviene de estados de la región centro-occidente del país.

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño ha mantenido durante décadas un enfoque centrado en el mercado interno, por lo que esta misión comercial de Canacope Querétaro en Los Ángeles marca un giro estratégico hacia la internacionalización.

La iniciativa se enmarca en el centenario del organismo, que se celebrará en noviembre, y busca validar qué productos y servicios de los pequeños comercios pueden competir en el mercado estadounidense.

"El objetivo primordial es hacer networking con empresas en California y establecer qué productos pueden ser competitivos en Estados Unidos", aseveró Chávez Hidalgo.

La comitiva sostendrá reuniones con el capítulo angelino de la American Chamber y, posteriormente, se trasladará a San Francisco para recorrer instalaciones de Google y OpenAI, donde se abordarán temas de inteligencia artificial, economía digital y financiamiento en cibertecnología.

Segunda misión a Chicago complementará estrategia internacional de Canacope

El dirigente empresarial adelantó que en octubre se prevé una segunda misión comercial, esta vez a Chicago, en coordinación con la Cámara de Comercio Migrante de esa ciudad.

Chávez Hidalgo precisó que su reciente designación como vicepresidente regional centro-occidente por la Confederación permite ampliar la convocatoria a estados como Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit y San Luis Potosí, lo que fortalece el alcance de ambas misiones más allá de la entidad queretana.

El vicepresidente de Asuntos Internacionales de Canacope, Adrián Ortiz, indicó que la meta es consolidar a Querétaro como un referente competitivo a nivel internacional, facilitando vínculos con empresas estadounidenses y promoviendo la exportación de productos y servicios queretanos.

También se informó que autoridades municipales ya tienen conocimiento de la misión y podrían sumarse a la agenda institucional.

"Queremos decirle a los mercados internacionales que Canacope existe, que tiene 100 años de historia y que hoy tiene una proyección internacional", subrayó el líder empresarial sobre la estrategia del organismo para posicionar al comercio queretano fuera de las fronteras nacionales.