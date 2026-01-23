Abbott invierte 200 mdd en planta de Electrofisiología en Querétaro

La empresa global de tecnología médica destinó 200 millones de dólares para producir catéteres de electrofisiología cardiovascular que se exportarán a todo el mundo y generarán más de mil empleos especializados en el estado.

Inauguración de la planta de Abbott en Querétaro con inversión de 200 millones de dólares para producción de dispositivos médicos cardiovasculares

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración de la planta de Abbott en Querétaro que producirá catéteres de electrofisiología para exportación mundial con inversión de 200 millones de dólares.

Foto: Gobierno de Querétaro
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 23, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 23 de enero de 2026. —El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración de la planta de Abbott en Querétaro, instalación de electrofisiología de Abbott Laboratories, empresa global líder en tecnología médica dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos innovadores para mejorar la calidad de vida.

La inversión de 200 millones de dólares posiciona al estado como centro de producción de tecnología cardiovascular de exportación mundial y representa la generación progresiva de más de mil empleos especializados.

Durante su mensaje, el funcionario estatal señaló que la planta de Abbott en Querétaro permite explorar nuevos nichos de mercado en el sector de dispositivos médicos, consolidando a la entidad como estado competitivo con desarrollo desde la innovación tecnológica.

Del Prete Tercero destacó que la compañía opera con un programa de cero desperdicios, acción que contribuye al cuidado ambiental y al aprovechamiento eficiente de recursos industriales.

"Estos son los proyectos que nos encanta inaugurar y acompañar, y que cobra vida gracias a que sus trabajadores le dan certeza a los productos que hacen y por esa excelencia Querétaro es distinguido", expresó el secretario durante la ceremonia de apertura.

El gobernador Mauricio Kuri González, a través de un mensaje en sus redes sociales, agradeció a Abbott Laboratories —empresa con más de 130 años de trayectoria global y más de 90 años de presencia en México— por la instalación de su nueva planta de Abbott en Querétaro, decisión que calificó como "un mensaje de confianza en nuestro estado, en nuestra competitividad, en nuestra infraestructura, en el talento de nuestra gente y en las instituciones del Gobierno de Querétaro".

Planta de Abbott en Querétaro producirá tecnología cardiovascular para exportación mundial

Kuri González precisó que la nueva instalación representa una inversión de 200 millones de dólares destinada a la producción de tecnología médica de última generación para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del ritmo cardíaco que se exportará desde Querétaro hacia todo el mundo.

La planta de Abbott en Querétaro generará de manera progresiva más de mil empleos, incluyendo 300 empleos de apoyo bien remunerados, especializados y con proyección profesional.

El sector de dispositivos médicos representa uno de los nichos industriales con mayor valor agregado en la economía estatal. Querétaro concentra inversiones multinacionales en tecnología sanitaria gracias a la disponibilidad de personal técnico calificado, infraestructura logística estratégica para exportación y políticas de atracción de inversión extranjera directa que han posicionado a la entidad como hub manufacturero de alta especialización en el Bajío.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, indicó que la instalación de la planta de Abbott en Querétaro se suma al Plan México y forma parte de la premisa de la dependencia federal de garantizar calidad en todos los procesos sanitarios.

El funcionario agradeció la confianza en el talento mexicano y reconoció a Abbott como una de las empresas con mejor reputación global en el sector salud.

Kershenobich Stalnikowitz subrayó la decisión de Abbott de continuar sus compromisos con México, pues la apertura de la planta representa una nueva oportunidad de desarrollo económico en Querétaro y refuerza los esfuerzos nacionales para mejorar la salud de la población mediante acceso a tecnología médica de vanguardia.

¿Qué producirá la planta de Abbott en Querétaro para el mercado mundial?

El CEO de Abbott, Robert B. Ford, reveló que la decisión de expandir operaciones en México responde a que el país se ha convertido en uno de los lugares más estratégicos para la organización global.

Ford informó que desde la planta de Abbott en Querétaro se producirán catéteres de electrofisiología que permitirán diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares del ritmo cardíaco para distribución internacional.

La electrofisiología cardiovascular es una especialidad médica enfocada en el diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas mediante catéteres que permiten mapear la actividad eléctrica del corazón y aplicar terapias correctivas.

Los dispositivos fabricados en Querétaro integran tecnología de punta utilizada en hospitales especializados de todo el mundo para procedimientos mínimamente invasivos que mejoran la calidad de vida de pacientes con trastornos del ritmo cardíaco.

La apertura de la planta de Abbott en Querétaro refuerza la posición del estado como destino prioritario para inversión extranjera directa en sectores de alto valor tecnológico.

Esta instalación se suma al ecosistema industrial queretano que incluye manufactura aeroespacial, automotriz y de tecnologías de la información, consolidando la diversificación productiva y la generación de empleos altamente calificados como pilares del desarrollo económico estatal sostenible.

