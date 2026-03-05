Querétaro, 5 de marzo de 2026. — La reforma constitucional que reduce la jornada laboral en México enfrenta cuestionamientos en Querétaro por parte del Frente Nacional por las 40 horas, cuyos integrantes advirtieron que el incremento del límite de horas extra —de nueve a doce semanales— podría legalizar semanas de hasta 60 horas de trabajo mientras no se aprueben los cambios pendientes a la Ley Federal del Trabajo. El colectivo señaló que la aprobación legislativa se realizó sin debate público suficiente.

La modificación al artículo 123 fue aprobada la madrugada del 25 de febrero en la Cámara de Diputados y ratificada con rapidez por congresos estatales hasta alcanzar la mayoría requerida. La publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió el 3 de marzo.

El Frente buscó dialogar con legisladores del Congreso del Estado de Querétaro, pero según el colectivo, solo tres respondieron: Eric Silva, el equipo de la diputada Andrea Tovar y el diputado Sinuhé Pedragil. Al cierre de esta edición, no se obtuvo postura oficial del Congreso local sobre los señalamientos.

Rodolfo Gómez Zurita, integrante del movimiento, precisó que lo aprobado hasta ahora corresponde únicamente a la reforma constitucional.

Aún falta discutir y votar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que definirán cómo se aplica en concreto la reducción de la jornada laboral en Querétaro y el resto del país.

De acuerdo con el colectivo, la reforma establece una disminución gradual que comenzará el próximo año con un recorte inicial de dos horas. Mientras tanto, el límite vigente se mantiene en 48 horas semanales. El punto que genera mayor preocupación, según los activistas, es que las horas extra pagadas al doble pasan de nueve a doce por semana, lo que a su juicio abre la puerta a jornadas extenuantes.

Reforma a jornada laboral genera exigencias en Querétaro

"No nos oponemos a la reducción de la jornada", señaló Gómez Zurita, quien acusó que se trata de una "reforma simulada" que introduce elementos que, en su opinión, profundizan la precarización laboral.

El activista sostuvo que el avance legislativo respondió más a acuerdos políticos que a presión social organizada.

Pese a que la reforma ya fue ratificada a nivel federal, el Frente consideró que la votación pendiente en el Congreso de Querétaro representa una oportunidad para que los legisladores locales fijen postura sobre los alcances de la iniciativa.

El colectivo solicitó además una reunión con diputados federales que representan a la entidad para discutir las modificaciones a la legislación secundaria.

Entre las demandas del Frente Nacional por las 40 horas figuran que la reducción se implemente sin disminución salarial, con dos días consecutivos de descanso y con límites claros a la jornada extraordinaria.