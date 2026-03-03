Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro renovó su Consejo Directivo con la toma de protesta de Omar Espino Zarazúa como presidente, en una ceremonia donde el gobernador Mauricio Kuri González llamó a la profesionalización del gremio ante las reformas al Poder Judicial Federal y la próxima reforma judicial estatal.

"Al contar con profesionales bien preparados y actualizados, con argumentos y con la ley en la mano, tenemos un muro de contención ante los excesos del poder", enfatizó el mandatario.

El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro ha mantenido en los últimos años una interlocución activa con los tres poderes del estado, y la renovación de su dirigencia ocurre en un momento en que el sistema judicial atraviesa transformaciones significativas tanto a nivel federal como local.

Kuri González señaló que sociedad y gobierno trabajan unidos para ofrecer seguridad y certidumbre jurídica, y que la entidad es reconocida por su calidad de vida gracias al compromiso de profesionales como los abogados.

El gobernador indicó que los colegios profesionales cumplen un papel central en la actualización de sus agremiados, pues los obligan a cumplir requisitos de honestidad, honorabilidad y probidad. Esa exigencia, precisó, genera confianza ciudadana en la labor jurídica y mejora el sistema en su conjunto.

Entre las responsabilidades del nuevo Consejo, subrayó la necesidad de incrementar el número de colegiados para consolidar un estado moderno y competitivo.

Tres compromisos del nuevo Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro

Al asumir la presidencia, Espino Zarazúa aseguró que la abogacía organizada no puede permanecer indiferente ante los retos institucionales actuales. Planteó tres ejes de trabajo: fortalecer la capacitación continua de los agremiados, defender el ejercicio digno y ético de la profesión, y promover el respeto al Estado de Derecho colaborando con las autoridades sin perder autonomía. "La honorabilidad no se negocia", sostuvo.

El nuevo presidente invitó al gobernador a confiar en las y los profesionales del derecho dispuestos a contribuir, desde la legalidad, al desarrollo de la entidad. A su vez, exhortó a trabajar para que el Estado de Derecho sea una realidad cotidiana y no solo un principio jurídico.

Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, convocó a los abogados a utilizar más el expediente electrónico y a apropiarse de las tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial como parte de la evolución del sistema de justicia. "Estamos invirtiendo para que ustedes como abogadas y abogados tengan las puertas abiertas y el acceso a nuestra institución con mayor agilidad", comentó.

La presidenta saliente, Mayela Portos Hernández, compartió los logros de su gestión y destacó la mayor cohesión e interlocución alcanzada con los poderes del estado. Portos reconoció además tres iniciativas impulsadas por el gobernador en materia de seguridad y justicia: la homologación de la Constitución local con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una propuesta para combatir la extorsión alineada con la legislación federal, y una reforma constitucional orientada a garantizar el acceso efectivo a la justicia, que contempla la elección de jueces y magistrados en junio de 2027.