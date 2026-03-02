Querétaro, 2 de marzo de 2026. — El Poder Legislativo de Querétaro fue sede del conversatorio "Tiempo de Mujeres Transformadoras", evento que reunió a lideresas, trabajadoras, emprendedoras, jóvenes y representantes sociales como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer en el Congreso del estado.

La diputada Sully Mauricio Sixtos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, participó en el encuentro y reiteró su compromiso de fortalecer una agenda legislativa con perspectiva de género que garantice igualdad, justicia y mayores oportunidades para las mujeres queretanas.

La legisladora señaló que los avances en derechos y participación política son resultado de generaciones de lucha.

"No llegamos solas, llegamos todas", recordó, retomando palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enfatizar que cada espacio conquistado representa el esfuerzo de miles de mujeres.

Agenda de género en el Congreso de Querétaro

Mauricio Sixtos indicó que desde su bancada continuará impulsando iniciativas con perspectiva de género y políticas públicas orientadas a colocar a las mujeres en el centro de la transformación del estado, con énfasis en condiciones de dignidad, desarrollo y participación plena.

El conversatorio formó parte de las acciones institucionales del Poder Legislativo para reflexionar sobre los retos pendientes en materia de igualdad y fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública de Querétaro.