Zacatecas — 24 de febrero de 2026.- Una joven zacatecana de 22 años fue identificada entre los 25 elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en Tapalpa, Jalisco.
Se trata de Nahomi Elizabeth Martínez, originaria del municipio de Guadalupe, Zacatecas, quien cayó en cumplimiento de su deber el pasado domingo 22 de febrero.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el saldo preliminar del operativo y las agresiones posteriores dejó 25 integrantes de la Guardia Nacional muertos, además de un custodio, un elemento de la Fiscalía General de Jalisco y una mujer civil.
También perdieron la vida 30 presuntos integrantes del grupo delictivo. Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado las circunstancias específicas en que cada elemento perdió la vida ni han emitido un pronunciamiento individualizado sobre las víctimas.
De acuerdo con medios locales de Zacatecas, Nahomi Elizabeth fue la única mujer identificada entre los 25 guardias nacionales caídos; los otros 24 han sido reportados como varones. La joven era egresada de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución que este lunes publicó una esquela para expresar sus condolencias.
Nahomi Elizabeth Martínez: UAZ y Club Mineras lamentan su muerte
En el documento, firmado por la directora de la Unidad Académica Preparatoria, M.C.D. Tania Libertad Sánchez Romero, la universidad señaló que Nahomi Elizabeth actuó "con valentía, honor y amor por su país" y precisó que la comunidad universitaria se une "con respeto y solidaridad" al dolor de familiares y amistades. La esquela también indica que su recuerdo permanecerá en la institución como testimonio de su esfuerzo.
A su vez, el Club Mineras de Zacatecas difundió un mensaje de pésame en el que describió a la joven como una "valiente elemento de la Guardia Nacional" que entregó su vida en cumplimiento de su deber. La relación de Nahomi Elizabeth con el club deportivo sugiere un vínculo previo con las actividades deportivas de la institución.
El operativo en Tapalpa se realizó el domingo luego de que labores de inteligencia militar, con apoyo de instituciones estadounidenses, permitieran ubicar a Oseguera Cervantes en una zona de cabañas del municipio jalisciense. Tras el enfrentamiento, el líder del CJNG resultó herido de gravedad y murió durante su traslado a un hospital de Guadalajara, según informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
Las agresiones posteriores al operativo generaron bloqueos y actos violentos en al menos 21 estados del país, incluido Zacatecas, donde se reportaron quema de vehículos e incendios en sucursales bancarias. Autoridades educativas suspendieron clases presenciales y diversos municipios zacatecanos cancelaron actos cívicos por el Día de la Bandera como medida preventiva.
Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si se realizará un homenaje oficial para Nahomi Elizabeth Martínez o si sus restos serán trasladados a Zacatecas.