Querétaro, 13 de febrero de 2026. —La iniciativa para proteger a menores de edad en el uso de redes sociales, inspirada en la ley Kuri aprobada en Querétaro, avanza en su cabildeo dentro del Senado de la República.
El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri informó que la bancada de Morena ya aprobó la propuesta y que legisladores de otros partidos se sumaron, aunque el visto bueno del Ejecutivo federal aún está pendiente.
Querétaro fue la primera entidad en aprobar una legislación de este tipo en México. La ley Kuri, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri, establece mecanismos de control parental en redes sociales y restricciones para el acceso de menores a plataformas digitales, en línea con medidas similares adoptadas en Francia, España, Australia, Alemania y Estados Unidos.
Dorante Lámbarri explicó que la iniciativa original tuvo que alinearse a la nueva Ley de Telecomunicaciones, ya que fue presentada antes de esa reforma. Tras los ajustes solicitados por el grupo parlamentario de Morena —principalmente de forma—, el documento se volvió a presentar, ingresó a estudio y fue enviado al Poder Ejecutivo del Estado.
"Hago un llamado enérgico al Senado de la República para que se fortalezca la iniciativa presentada por el gobernador Mauricio Kuri", señaló el legislador queretano.
Cabildeo con todas las bancadas para protección de menores en redes sociales
El senador precisó que ya sostuvo reuniones con los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde y el PT, y que el cabildeo dentro de la Cámara alta va bien. Sin embargo, indicó que también es necesario gestionar fuera del recinto: ya solicitó una cita con funcionarios de la Agencia de Transformación Digital para conocer los lineamientos que el Poder Ejecutivo requiere modificar.
Dorantes Lámbarri detalló que, de manera complementaria, acude a secundarias a capacitar a las familias en el uso de herramientas de control parental. Durante una visita a una secundaria técnica, padres de familia y supervisores le expresaron agradecimiento al gobernador por las herramientas recibidas.
"Les urge un acompañamiento por parte del Estado para poder cuidar a sus hijas y a sus hijos", aseguró el senador, quien subrayó que muchos padres desconocen cómo usar la tecnología para supervisar la actividad digital de los menores. A su vez, reconoció que los hijos muchas veces se resisten a las restricciones, lo que complica la labor de las familias sin apoyo institucional.
El legislador adelantó que propondrá un mecanismo estadístico para documentar la percepción de los padres sobre los riesgos del uso de redes sociales entre menores, con el objetivo de presentar datos que respalden la aprobación de la ley a nivel federal.