Frente frío 32 traerá chubascos y rachas de viento a Querétaro

Conagua pronostica ambiente frío con bancos de niebla y descenso térmico hacia el sábado.

Mapa meteorológico de México con frente frío 32 y sistemas de presión que generarán chubascos y viento en Querétaro

Sistemas meteorológicos activos sobre territorio nacional, con el frente frío 32 recorriendo el noreste y oriente del país.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 30, 2026
Diario Rotativo
Querétaro, 30 de enero de 2026. - Intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora afectarán este viernes al estado de Querétaro por el ingreso del frente frío número 32 al territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua pronostica ambiente frío a muy frío durante la mañana, con bancos de niebla en diversas zonas y un descenso adicional de la temperatura hacia la madrugada del sábado.

El sistema frontal recorrerá el noreste y oriente de México, impulsado por una masa de aire ártica que generará chubascos y viento en Querétaro junto con precipitaciones fuertes en estados vecinos como Veracruz, Puebla e Hidalgo.

La entidad queretana registró temperaturas mínimas que oscilaron entre 5 y 12.4 grados centígrados en las últimas 24 horas, según datos de estaciones como El Batán, San Ildefonso y el Observatorio Querétaro.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, la dependencia federal estima una temperatura mínima de 8 grados centígrados y una máxima de 25 grados.

Los vientos provenientes del este y noreste mantendrán una velocidad sostenida de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrán alcanzar 50 km/h durante el transcurso del día.

Chubascos y viento en Querétaro: precauciones recomendadas

La Conagua emitió advertencias específicas para la población queretana ante las condiciones meteorológicas previstas. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad en tramos carreteros. Automovilistas que transiten por la autopista México-Querétaro y vías serranas deberán extremar precauciones.

El pronóstico indica cielo medio nublado a nublado durante el día, con posibilidad de que los chubascos generen encharcamientos en zonas bajas.

Las temperaturas máximas registradas el día previo alcanzaron 32 grados en Peñamiller y 29 en Juriquilla y Jalpan, lo que evidencia contrastes térmicos significativos entre las distintas regiones del estado.

A nivel nacional, el frente frío 32 provocará lluvias muy fuertes en Veracruz, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros en las zonas de Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca.

Evento de Norte con rachas de 70 a 90 km/h afectará costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose por la noche hacia el Istmo de Tehuantepec.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando el desplazamiento del sistema frontal y actualizará los pronósticos en su portal oficial.

Los ciudadanos podrán consultar información detallada en smn.conagua.gob.mx para planificar sus actividades durante el fin de semana.

