Más de mil estudiantes se suman a Tarifa Unidos tras gira de AMEQ por escuelas

AMEQ recorre más de 10 planteles de nivel básico a superior para incorporar alumnos al subsidio de transporte público.

Estudiantes de Querétaro tramitan Tarifa Unidos para pagar dos pesos por viaje en el sistema de transporte Qrobus

Alumnos de nivel superior realizan el trámite de su tarjeta preferencial Qrobus con apoyo de personal de la agencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de marzo de 2026. — Más de mil estudiantes de instituciones públicas y privadas se incorporaron a Tarifa Unidos en lo que va de 2026, lo que les permite pagar dos pesos por viaje y cero en transbordo dentro del sistema Qrobus.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) realizó jornadas de afiliación directamente en más de 10 planteles de nivel básico, medio y superior, como parte del programa Voy Contigo, que busca acercar los beneficios de movilidad a la comunidad escolar.

El subsidio forma parte de un padrón que alcanza 188 mil 483 beneficiarios en ocho municipios del estado, según cifras oficiales presentadas en febrero pasado.

La cifra incluye a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, personal de salud, seguridad y educación, así como a trabajadores sindicalizados de 29 dependencias federales que fueron integrados este año.

Estudiantes de Quer\u00e9taro tramitan Tarifa Unidos para pagar dos pesos por viaje en el sistema de transporte Qrobus Alumnos de nivel superior realizan el trámite de su tarjeta preferencial Qrobus con apoyo de personal de la agencia. rotativo.com.mx

Entre 2024 y 2025, el programa registró un crecimiento de 34 por ciento en su padrón, mientras que la tarifa general de Qrobus se mantiene en 11 pesos por viaje y 5.50 en transbordo.

La Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Normal del Estado, el Centro de Estudios Superiores del Bajío, el Tecnológico Nacional de México, planteles del CETIS y escuelas primarias figuran entre las instituciones visitadas.

En cada plantel, personal de la AMEQ expone requisitos y procedimientos ante alumnos y docentes para facilitar el trámite sin necesidad de acudir a oficinas.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, indicó que la estrategia ha permitido detectar a jóvenes que desconocían el beneficio.

"Acercar estos programas a la comunidad escolar permite que más jóvenes conozcan y accedan a los beneficios disponibles", señaló el funcionario, quien añadió que los recorridos continuarán en próximas semanas.


Estudiantes de Quer\u00e9taro tramitan Tarifa Unidos para pagar dos pesos por viaje en el sistema de transporte Qrobus Más de mil estudiantes se sumaron al programa que ofrece la tarifa de transporte más baja del país. Infografía: Rotativo.

Bono mensual y nuevas opciones de pago en Qrobus

Desde el 17 de febrero opera también el Bono Tarifa Unidos, una modalidad que ofrece viajes ilimitados durante 30 días por 86 pesos para quienes ya cuentan con tarjeta preferencial.

Para usuarios de tarifa general, Qrobus habilitó la Tarjeta Bono Qrobus con opciones de 111 pesos semanal, 231 quincenal y 451 mensual, disponible en tiendas de conveniencia, cajeros Qrobus y la aplicación del sistema.

Para obtener Tarifa Unidos por primera vez, los estudiantes deben registrarse en qrobus.gob.mx o mediante la app Qrobus, y presentar CURP, comprobante de domicilio del estado con antigüedad no mayor a dos meses, identificación oficial y constancia de inscripción vigente o credencial estudiantil del ciclo en curso.

Estudiantes de Quer\u00e9taro tramitan Tarifa Unidos para pagar dos pesos por viaje en el sistema de transporte Qrobus Alumnos de nivel superior realizan el trámite de su tarjeta preferencial Qrobus con apoyo de personal de la agencia. rotativo.com.mx

Una vez aprobado el trámite, la tarjeta se recoge en módulos de la AMEQ, delegaciones municipales o el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

¿Dónde tramitar Tarifa Unidos para estudiantes en Querétaro?

Cuanalo Santos precisó que la dependencia ampliará los recorridos a más planteles educativos durante el presente ciclo escolar.

El sistema Qrobus cerró 2025 con 155 millones de viajes realizados y mil unidades en circulación, cifras que consolidan al transporte público queretano como uno de los de mayor crecimiento a nivel nacional, de acuerdo con datos del INEGI.

gobierno movilidad transporte agencia estatal de movilidad

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