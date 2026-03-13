Querétaro, 13 de marzo de 2026. — Más de mil estudiantes de instituciones públicas y privadas se incorporaron a Tarifa Unidos en lo que va de 2026, lo que les permite pagar dos pesos por viaje y cero en transbordo dentro del sistema Qrobus.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) realizó jornadas de afiliación directamente en más de 10 planteles de nivel básico, medio y superior, como parte del programa Voy Contigo, que busca acercar los beneficios de movilidad a la comunidad escolar.

El subsidio forma parte de un padrón que alcanza 188 mil 483 beneficiarios en ocho municipios del estado, según cifras oficiales presentadas en febrero pasado.

La cifra incluye a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, personal de salud, seguridad y educación, así como a trabajadores sindicalizados de 29 dependencias federales que fueron integrados este año.

Alumnos de nivel superior realizan el trámite de su tarjeta preferencial Qrobus con apoyo de personal de la agencia. rotativo.com.mx

Entre 2024 y 2025, el programa registró un crecimiento de 34 por ciento en su padrón, mientras que la tarifa general de Qrobus se mantiene en 11 pesos por viaje y 5.50 en transbordo.

La Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Normal del Estado, el Centro de Estudios Superiores del Bajío, el Tecnológico Nacional de México, planteles del CETIS y escuelas primarias figuran entre las instituciones visitadas.

En cada plantel, personal de la AMEQ expone requisitos y procedimientos ante alumnos y docentes para facilitar el trámite sin necesidad de acudir a oficinas.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, indicó que la estrategia ha permitido detectar a jóvenes que desconocían el beneficio.

"Acercar estos programas a la comunidad escolar permite que más jóvenes conozcan y accedan a los beneficios disponibles", señaló el funcionario, quien añadió que los recorridos continuarán en próximas semanas.





Más de mil estudiantes se sumaron al programa que ofrece la tarifa de transporte más baja del país. Infografía: Rotativo.

Bono mensual y nuevas opciones de pago en Qrobus

Desde el 17 de febrero opera también el Bono Tarifa Unidos, una modalidad que ofrece viajes ilimitados durante 30 días por 86 pesos para quienes ya cuentan con tarjeta preferencial.

Para usuarios de tarifa general, Qrobus habilitó la Tarjeta Bono Qrobus con opciones de 111 pesos semanal, 231 quincenal y 451 mensual, disponible en tiendas de conveniencia, cajeros Qrobus y la aplicación del sistema.

Para obtener Tarifa Unidos por primera vez, los estudiantes deben registrarse en qrobus.gob.mx o mediante la app Qrobus, y presentar CURP, comprobante de domicilio del estado con antigüedad no mayor a dos meses, identificación oficial y constancia de inscripción vigente o credencial estudiantil del ciclo en curso.

Alumnos de nivel superior realizan el trámite de su tarjeta preferencial Qrobus con apoyo de personal de la agencia. rotativo.com.mx

Una vez aprobado el trámite, la tarjeta se recoge en módulos de la AMEQ, delegaciones municipales o el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

¿Dónde tramitar Tarifa Unidos para estudiantes en Querétaro?

Cuanalo Santos precisó que la dependencia ampliará los recorridos a más planteles educativos durante el presente ciclo escolar.

El sistema Qrobus cerró 2025 con 155 millones de viajes realizados y mil unidades en circulación, cifras que consolidan al transporte público queretano como uno de los de mayor crecimiento a nivel nacional, de acuerdo con datos del INEGI.