San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Cuatro vehículos quedaron implicados en una carambola sobre el distribuidor vial de Paseo Central, en San Juan del Río, después de que el operador de una pipa de transporte de agua ingresó al tramo a velocidad inmoderada y embistió de lleno al último automóvil de la fila detenida por el paso del tren.
La colisión en cadena arrastró a un segundo vehículo particular y a una camioneta con caja cerrada que transitaban en dirección a Tequisquiapan. Ninguno de los conductores involucrados resultó con lesiones.
El impacto se originó cuando el tránsito se encontraba completamente parado para ceder paso a la vía férrea, punto donde la concentración de unidades es habitual.
Los cuatro vehículos involucrados en la carambola permanecieron sobre el distribuidor vial de Paseo Central en espera del peritaje estatal rotativo.com.mx
De acuerdo con información preliminar, el conductor de la pipa no logró reducir la marcha a tiempo y colisionó contra la parte trasera del vehículo que cerraba la fila, lo que generó el efecto dominó sobre las tres unidades restantes. El distribuidor vial ya acumulaba percances similares en semanas previas.
Los cuatro operadores permanecieron en el sitio. Elementos de la Policía Estatal —corporación con jurisdicción sobre el tramo carretero— acudieron para levantar el parte correspondiente y deslindar responsabilidades.
Los cuatro vehículos involucrados en la carambola permanecieron sobre el distribuidor vial de Paseo Central en espera del peritaje estatal rotativo.com.mx
Los daños materiales se concentraron en la parte trasera de los tres vehículos alcanzados y en la defensa frontal de la pipa; las autoridades no precisaron el monto estimado ni informaron si el conductor de la unidad de carga enfrentará alguna sanción adicional.
En abril, otro choque en cadena en la autopista México-Querétaro a la altura del municipio también movilizó a corporaciones federales.
Los cuatro vehículos involucrados en la carambola permanecieron sobre el distribuidor vial de Paseo Central en espera del peritaje estatal rotativo.com.mx
La velocidad inmoderada de vehículos pesados se mantiene como factor recurrente en los percances sobre esta avenida: en marzo, un motociclista perdió la vida al estrellarse contra un tractocamión en Paseo Central. La identidad de los conductores implicados en la carambola de este martes no fue dada a conocer.