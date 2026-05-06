Pipa de agua genera carambola de 4 vehículos en distribuidor de Paseo Central

Conductor de la pipa no alcanzó a frenar ante fila de autos detenidos por el paso del tren.

Vehículos dañados tras carambola provocada por pipa de agua en distribuidor de Paseo Central en San Juan del Río

Los cuatro vehículos involucrados en la carambola permanecieron sobre el distribuidor vial de Paseo Central en espera del peritaje estatal

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Cuatro vehículos quedaron implicados en una carambola sobre el distribuidor vial de Paseo Central, en San Juan del Río, después de que el operador de una pipa de transporte de agua ingresó al tramo a velocidad inmoderada y embistió de lleno al último automóvil de la fila detenida por el paso del tren.

La colisión en cadena arrastró a un segundo vehículo particular y a una camioneta con caja cerrada que transitaban en dirección a Tequisquiapan. Ninguno de los conductores involucrados resultó con lesiones.

El impacto se originó cuando el tránsito se encontraba completamente parado para ceder paso a la vía férrea, punto donde la concentración de unidades es habitual.

Veh\u00edculos da\u00f1ados tras carambola provocada por pipa de agua en distribuidor de Paseo Central en San Juan del R\u00edo Los cuatro vehículos involucrados en la carambola permanecieron sobre el distribuidor vial de Paseo Central en espera del peritaje estatal rotativo.com.mx

De acuerdo con información preliminar, el conductor de la pipa no logró reducir la marcha a tiempo y colisionó contra la parte trasera del vehículo que cerraba la fila, lo que generó el efecto dominó sobre las tres unidades restantes. El distribuidor vial ya acumulaba percances similares en semanas previas.

Los cuatro operadores permanecieron en el sitio. Elementos de la Policía Estatal —corporación con jurisdicción sobre el tramo carretero— acudieron para levantar el parte correspondiente y deslindar responsabilidades.

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Los daños materiales se concentraron en la parte trasera de los tres vehículos alcanzados y en la defensa frontal de la pipa; las autoridades no precisaron el monto estimado ni informaron si el conductor de la unidad de carga enfrentará alguna sanción adicional.

En abril, otro choque en cadena en la autopista México-Querétaro a la altura del municipio también movilizó a corporaciones federales.

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La velocidad inmoderada de vehículos pesados se mantiene como factor recurrente en los percances sobre esta avenida: en marzo, un motociclista perdió la vida al estrellarse contra un tractocamión en Paseo Central. La identidad de los conductores implicados en la carambola de este martes no fue dada a conocer.

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