San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. —Un hombre identificado como Modesto "N" murió la noche del domingo al perder el control de su motoneta e impactar de lleno contra la caja trasera de un tractocamión sobre avenida Paseo Central, al norte de San Juan del Río.
Las autoridades presumen que la alta velocidad y el pavimento mojado fueron factores determinantes: el conductor, que circulaba de sur a norte, no pudo controlar la unidad —una Italika roja con placas queretanas 52TZZ6— y chocó contra el vehículo de carga federal, falleciendo en el acto.
Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias periciales mientras el operador del vehículo de carga era detenido en el lugar. rotativo.com.mx
Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero ya nada pudieron hacer: Modesto no presentaba signos vitales.
Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, junto a los restos de la motoneta completamente destrozada. Elementos de Seguridad Ciudadana y agentes de PoEs acordonaron la zona, lo que ocasionó el cierre temporal de la circulación sobre Paseo Central en ese sentido.
Poco después se presentaron Policías de Investigación del Delito junto a personal de Servicios Médicos Forenses, quienes realizaron las diligencias periciales de rigor.
Concluidos los trabajos, el cuerpo fue trasladado en la ambulancia forense a la morgue de San Juan del Río, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso.
El operador del tractocamión Freightliner —identificado con placas del servicio federal de carga— fue detenido en el lugar y trasladado a la Fiscalía General del Estado con sede en el municipio, donde un juez determinará su situación legal.
Tanto el vehículo pesado como la motoneta Italika fueron retirados con apoyo de grúas y llevados a un corralón, en tanto las autoridades deslindan responsabilidades del fatal choque en Paseo Central.