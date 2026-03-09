Muere motociclista en choque con tráiler en San Juan del Río

Modesto 'N' muere al impactar motoneta Italika contra tráiler en Paseo Central.

Motoneta destruida tras choque con tractocamión en avenida Paseo Central, norte de San Juan del Río, Querétaro

La motoneta Italika roja, con placas 52TZZ6, quedó completamente destrozada sobre avenida Paseo Central tras estrellarse contra la caja del tractocamión.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. —Un hombre identificado como Modesto "N" murió la noche del domingo al perder el control de su motoneta e impactar de lleno contra la caja trasera de un tractocamión sobre avenida Paseo Central, al norte de San Juan del Río.

Las autoridades presumen que la alta velocidad y el pavimento mojado fueron factores determinantes: el conductor, que circulaba de sur a norte, no pudo controlar la unidad —una Italika roja con placas queretanas 52TZZ6— y chocó contra el vehículo de carga federal, falleciendo en el acto.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero ya nada pudieron hacer: Modesto no presentaba signos vitales.

Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, junto a los restos de la motoneta completamente destrozada. Elementos de Seguridad Ciudadana y agentes de PoEs acordonaron la zona, lo que ocasionó el cierre temporal de la circulación sobre Paseo Central en ese sentido.

Poco después se presentaron Policías de Investigación del Delito junto a personal de Servicios Médicos Forenses, quienes realizaron las diligencias periciales de rigor.

Concluidos los trabajos, el cuerpo fue trasladado en la ambulancia forense a la morgue de San Juan del Río, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso.

El operador del tractocamión Freightliner —identificado con placas del servicio federal de carga— fue detenido en el lugar y trasladado a la Fiscalía General del Estado con sede en el municipio, donde un juez determinará su situación legal.

Tanto el vehículo pesado como la motoneta Italika fueron retirados con apoyo de grúas y llevados a un corralón, en tanto las autoridades deslindan responsabilidades del fatal choque en Paseo Central.

