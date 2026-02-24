Seis anillos de seguridad blindarán partido México vs Islandia en La Corregidora

Secretaría de Seguridad despliega operativo con vigilancia en zona metropolitana y coordinación federal para el encuentro.

Operativo de seguridad con anillos de vigilancia en el Estadio Corregidora para el partido México vs Islandia en Querétaro

Iován Elías Pérez Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló el dispositivo de seis anillos para el encuentro internacional.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 24, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 24 de febrero de 2026. — Seis anillos de seguridad integrarán el operativo para el partido internacional México vs Islandia, programado para este martes 25 de febrero en el Estadio Corregidora, donde se espera un lleno total con el boletaje prácticamente agotado.

El dispositivo incluye coordinación permanente con autoridades federales para el resguardo de ambas selecciones en hoteles, traslados y salida posterior al encuentro.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, precisó que el operativo mantiene la estructura habitual de encuentros internacionales y que, pese al contexto nacional de violencia registrado durante el fin de semana, no habrá modificaciones extraordinarias al plan.

"El operativo va a ser en las condiciones que ustedes conocen, creo que han salido de buena forma", aseguró el funcionario. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado esquemas similares en eventos previos con resultados favorables.

El despliegue no se limita al perímetro del estadio. Pérez Hernández indicó que la vigilancia abarca la zona metropolitana, caminos vecinales y áreas urbanas, con miles de cámaras conectadas al sistema de videovigilancia RINO, cuyo mantenimiento calendarizado garantiza su funcionamiento óptimo. A esto se suma el trabajo de las divisiones de inteligencia y personal de análisis en campo.

Operativo de seguridad incluye coordinación con Fuerzas Armadas

Sobre la presencia federal, el secretario confirmó que no se tiene reporte de un incremento en el estado de fuerza de la Guardia Nacional, aunque la coordinación con autoridades municipales, federales y Fuerzas Armadas se mantiene activa.

"La tecnología siempre es fundamental", sostuvo, al referirse al papel de las herramientas tecnológicas en la estrategia de seguridad.

En otro tema, Pérez Hernández se refirió a los operativos recientes en la zona metropolitana, los cuales fueron encabezados por la Fiscalía General del Estado con apoyo táctico de la Policía Estatal.

Explicó que se trató de órdenes técnicas de investigación ejecutadas de manera coordinada entre las autoridades de procuración de justicia.

Respecto a las detenciones realizadas durante el fin de semana, el funcionario señaló que varias personas fueron puestas a disposición por daños a comercios y vehículos, aunque evitó dar más detalles debido a que la Fiscalía General del Estado analiza su posible responsabilidad en otros delitos.

El trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, subrayó, ha sido determinante para mantener la estabilidad en la entidad.

gobiernoseguridaddeportes

Reciente

Movilización policiaca en el cruce de 5 de Mayo y Morelos en San Juan del Río tras ataque con arma blanca
San Juan del Río

Hombre armado con cuchillo lesiona a dos personas en centro de San Juan del Río

Vecinos reportan que al menos 10 patrullas acudieron al cruce de 5 de Mayo y Morelos tras las agresiones ocurridas en hora de salida escolar.

Sesión del Cabildo Metropolitano de Querétaro donde Chepe Guerrero asume la presidencia en el CAM El Pueblito
Corregidora

Seguridad, eje central de la agenda del Cabildo Metropolitano en Querétaro

Alcalde de Corregidora anuncia protocolos contra lluvias e incendios, registro de agresores de animales y refuerzo en seguridad.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río tras choque por alcance contra vehículo en Río Moctezuma
San Juan del Río

Patrulla choca contra vehículo en Río Moctezuma en San Juan del Río

Unidad de la SSPM circulaba a exceso de velocidad y sin códigos abiertos cuando alcanzó un vehículo sobre Río Moctezuma.

Pronóstico del clima con heladas y frío intenso en San Juan del Río y Querétaro por frente frío 37, febrero 2026
San Juan del Río

Heladas y frío intenso en San Juan del Río por frente frío 37

Conagua prevé ambiente muy frío con bancos de niebla y temperaturas bajo cero en zonas altas.