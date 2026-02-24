Seis anillos de seguridad blindarán partido México vs Islandia en La Corregidora

Querétaro, 24 de febrero de 2026. — Seis anillos de seguridad integrarán el operativo para el partido internacional México vs Islandia, programado para este martes 25 de febrero en el Estadio Corregidora, donde se espera un lleno total con el boletaje prácticamente agotado.

El dispositivo incluye coordinación permanente con autoridades federales para el resguardo de ambas selecciones en hoteles, traslados y salida posterior al encuentro.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, precisó que el operativo mantiene la estructura habitual de encuentros internacionales y que, pese al contexto nacional de violencia registrado durante el fin de semana, no habrá modificaciones extraordinarias al plan.

"El operativo va a ser en las condiciones que ustedes conocen, creo que han salido de buena forma", aseguró el funcionario. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado esquemas similares en eventos previos con resultados favorables.

El despliegue no se limita al perímetro del estadio. Pérez Hernández indicó que la vigilancia abarca la zona metropolitana, caminos vecinales y áreas urbanas, con miles de cámaras conectadas al sistema de videovigilancia RINO, cuyo mantenimiento calendarizado garantiza su funcionamiento óptimo. A esto se suma el trabajo de las divisiones de inteligencia y personal de análisis en campo.

Operativo de seguridad incluye coordinación con Fuerzas Armadas

Sobre la presencia federal, el secretario confirmó que no se tiene reporte de un incremento en el estado de fuerza de la Guardia Nacional, aunque la coordinación con autoridades municipales, federales y Fuerzas Armadas se mantiene activa.

"La tecnología siempre es fundamental", sostuvo, al referirse al papel de las herramientas tecnológicas en la estrategia de seguridad.

En otro tema, Pérez Hernández se refirió a los operativos recientes en la zona metropolitana, los cuales fueron encabezados por la Fiscalía General del Estado con apoyo táctico de la Policía Estatal.

Explicó que se trató de órdenes técnicas de investigación ejecutadas de manera coordinada entre las autoridades de procuración de justicia.

Respecto a las detenciones realizadas durante el fin de semana, el funcionario señaló que varias personas fueron puestas a disposición por daños a comercios y vehículos, aunque evitó dar más detalles debido a que la Fiscalía General del Estado analiza su posible responsabilidad en otros delitos.

El trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, subrayó, ha sido determinante para mantener la estabilidad en la entidad.