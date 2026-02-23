Carreteras de Querétaro operan sin cierres tras actos vandálicos del 22 de febrero

Gobierno estatal confirma tránsito fluido y coordina retorno seguro de más de 1,600 queretanos afectados por bloqueos.

Carretera federal en Querétaro con tránsito fluido tras actos vandálicos del 22 de febrero de 2026

Las carreteras federales 111, 57, 413 y 45 mantienen circulación habitual sin cierres en los accesos al estado.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 23 de febrero de 2026. — Las cuatro carreteras federales que conectan a Querétaro con entidades vecinas operan sin cierres ni interrupciones este lunes, tras los actos vandálicos registrados el domingo 22 de febrero en distintos puntos del país.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, confirmó tránsito fluido en las rutas 111, 57, 413 y 45, y detalló que más de 1,600 queretanos afectados por bloqueos viales en otros estados ya se encuentran en traslado de regreso.

Los disturbios del domingo se derivaron de operativos federales realizados en Jalisco y generaron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios a comercios en al menos 16 entidades del país.

En Querétaro se reportaron algunos actos vandálicos aislados, aunque las autoridades estatales mantienen coordinación con los tres niveles de gobierno para preservar la gobernabilidad.

Gudiño precisó que la carretera federal 111 Querétaro–San Miguel de Allende presenta tránsito fluido a la altura de la comunidad de La Monja.

La carretera 57 en el libramiento norponiente mantiene circulación constante, al igual que la federal 413 Querétaro–Coroneo y la carretera federal 45 hacia Celaya en ambas direcciones.

El funcionario añadió que su despacho mantiene comunicación permanente con el secretario de Gobierno de Guanajuato y con la Guardia Nacional, "quienes nos confirman que las vialidades del estado vecino se encuentran libres y transitables".

Más de 1,600 queretanos varados regresan con escolta de Guardia Nacional

Respecto a los grupos de queretanos que quedaron varados por los bloqueos, Gudiño detalló que 850 peregrinos originarios de Huimilpan, Tequisquiapan y El Marqués que se encontraban en San Juan de los Lagos ya están en traslado, escoltados por un convoy de la Guardia Nacional para garantizar su retorno seguro.

También se mantiene comunicación con 829 queretanos que participaban en una competencia en Guadalajara, además de otros grupos provenientes de Aguascalientes y Nayarit, a quienes se les comparte información sobre el estado de las carreteras en aquellas zonas.

En materia de transporte público, el sistema estatal opera con normalidad. Los servicios de la terminal de autobuses se regularizan de manera paulatina, luego de que el domingo diversas líneas —entre ellas Pegaso, Flecha Roja y Primera Plus— suspendieran temporalmente corridas hacia destinos como Toluca, Ciudad de México y León.

El secretario de Gobierno indicó que existe coordinación permanente con los 18 alcaldes del estado y pidió a la ciudadanía conservar la calma, evitar la difusión de rumores e informarse exclusivamente a través de canales oficiales.

seguridadmovilidadautopista méxico querétaroviolencia

