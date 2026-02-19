PRI reactivará Movimiento Territorial en los 18 municipios de Querétaro

René Mejía Montoya anuncia instalación de comités ciudadanos en cabeceras municipales para reconstruir estructura territorial priista.

René Mejía Montoya, dirigente del Movimiento Territorial del PRI en Querétaro, durante entrevista sobre reactivación de estructura territorial priista en el estado

René Mejía Montoya, dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI, anuncia reactivación de comités en Querétaro.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 19 de febrero de 2026. —El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reactivará su Movimiento Territorial en Querétaro y renovará su estructura mediante la instalación de comités de gestión ciudadana en los 18 municipios del estado, con el objetivo de posicionarse como opción electoral.

René Mejía Montoya, dirigente estatal de esta organización interna, confirmó que ya cuentan con un representante designado en San Juan del Río y propuestas para la capital y otros municipios estratégicos.

El Movimiento Territorial es una de las organizaciones históricas del PRI a nivel nacional, creada originalmente para acercar programas sociales a la población.

Tras años de debilitamiento, la dirigencia estatal apuesta ahora por transformarlo en una red de comités de gestión ciudadana que atiendan quejas y necesidades directamente en las colonias de cada cabecera municipal.

La meta, según Mejía Montoya, es contar con un dirigente municipal del Movimiento en cada una de las 18 demarcaciones y desde ahí extender la presencia hacia los barrios.

El propio dirigente reconoció sin rodeos la situación del tricolor en la entidad. "No somos gobierno, no estamos en la mayoría de los municipios", señaló, y precisó que el partido cuenta apenas con una diputada local y dos legisladores federales.

Pese a ese escenario, consideró que la amplitud de sectores y organizaciones del PRI —que calificó como la mayor entre todos los partidos del país— representa una ventaja si logran reactivar esas estructuras e incorporar nuevos cuadros jóvenes.

Comités de gestión, eje de la estrategia territorial priista en Querétaro

En San Juan del Río la designación del representante municipal ya fue concretada. Para Querétaro capital y otros municipios considerados prioritarios, Mejía Montoya adelantó que trabajan en las propuestas correspondientes.

Los perfiles, explicó, serán personas "afines al proyecto" y con capacidad de gestión comunitaria, seleccionadas por la propia dirigencia del Movimiento.

El priista también abordó la percepción pública del partido. Reconoció que la imagen del PRI está marcada por episodios negativos, pero subrayó que administraciones priistas construyeron "escuelas, universidades, mercados y centros de salud" en diversos municipios del estado, según sus propias palabras.

A su juicio, el reto actual es comunicar esos resultados a las generaciones jóvenes que no los vivieron y ofrecer lo que llamó "una oferta real al ciudadano".

La reactivación del Movimiento Territorial coincide con los preparativos del aniversario del PRI a nivel nacional, en los que la dirigencia solicitó a cada entidad documentar los logros de sus gobiernos.

Mejía Montoya indicó que, además del trabajo en comités municipales, buscará espacios dentro del comité directivo estatal para fortalecer la presencia regional de la organización y consolidar la estructura territorial priista en el estado.

politica pri elecciones

