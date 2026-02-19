Querétaro, 19 de febrero de 2026. —El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reactivará su Movimiento Territorial en Querétaro y renovará su estructura mediante la instalación de comités de gestión ciudadana en los 18 municipios del estado, con el objetivo de posicionarse como opción electoral.

René Mejía Montoya, dirigente estatal de esta organización interna, confirmó que ya cuentan con un representante designado en San Juan del Río y propuestas para la capital y otros municipios estratégicos.

El Movimiento Territorial es una de las organizaciones históricas del PRI a nivel nacional, creada originalmente para acercar programas sociales a la población.

Tras años de debilitamiento, la dirigencia estatal apuesta ahora por transformarlo en una red de comités de gestión ciudadana que atiendan quejas y necesidades directamente en las colonias de cada cabecera municipal.

La meta, según Mejía Montoya, es contar con un dirigente municipal del Movimiento en cada una de las 18 demarcaciones y desde ahí extender la presencia hacia los barrios.

El propio dirigente reconoció sin rodeos la situación del tricolor en la entidad. "No somos gobierno, no estamos en la mayoría de los municipios", señaló, y precisó que el partido cuenta apenas con una diputada local y dos legisladores federales.

Pese a ese escenario, consideró que la amplitud de sectores y organizaciones del PRI —que calificó como la mayor entre todos los partidos del país— representa una ventaja si logran reactivar esas estructuras e incorporar nuevos cuadros jóvenes.

Comités de gestión, eje de la estrategia territorial priista en Querétaro

En San Juan del Río la designación del representante municipal ya fue concretada. Para Querétaro capital y otros municipios considerados prioritarios, Mejía Montoya adelantó que trabajan en las propuestas correspondientes.

Los perfiles, explicó, serán personas "afines al proyecto" y con capacidad de gestión comunitaria, seleccionadas por la propia dirigencia del Movimiento.

El priista también abordó la percepción pública del partido. Reconoció que la imagen del PRI está marcada por episodios negativos, pero subrayó que administraciones priistas construyeron "escuelas, universidades, mercados y centros de salud" en diversos municipios del estado, según sus propias palabras.

A su juicio, el reto actual es comunicar esos resultados a las generaciones jóvenes que no los vivieron y ofrecer lo que llamó "una oferta real al ciudadano".

La reactivación del Movimiento Territorial coincide con los preparativos del aniversario del PRI a nivel nacional, en los que la dirigencia solicitó a cada entidad documentar los logros de sus gobiernos.

Mejía Montoya indicó que, además del trabajo en comités municipales, buscará espacios dentro del comité directivo estatal para fortalecer la presencia regional de la organización y consolidar la estructura territorial priista en el estado.