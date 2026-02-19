San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. —Toda conducta que implique la generación de audios, videos o imágenes de contenido sexual íntimo mediante inteligencia artificial sin consentimiento de la persona afectada será considerada violencia de género en México.
La Cámara de Diputados impulsó la reforma que sanciona el uso indebido de herramientas tecnológicas para crear representaciones pornográficas o de carácter sexual utilizando la imagen de terceros.
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos informó que la modificación legislativa responde al incremento de casos de deepfakes y contenido sexual generado con IA que afectan principalmente a mujeres jóvenes.
Antes de esta reforma, la creación de material íntimo falso mediante tecnología no contaba con una tipificación específica dentro del marco normativo mexicano.
Arredondo Ramos señaló que el impacto de estas conductas resulta devastador para las víctimas, particularmente jóvenes que se encuentran en proceso de formación de su carácter y autoestima.
Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, detalló la reforma que tipifica el uso de IA para crear contenido sexual sin consentimiento.
"Usted sabe lo que ha causado en muchas personas jóvenes, principalmente mujeres", indicó la legisladora al referirse a casos documentados de daño emocional severo provocado por la difusión de contenido sexual fabricado con tecnología.
Protección digital para mujeres y jóvenes en México
La reforma establece que el uso de instrumentos tecnológicos para generar representaciones sexuales sin autorización constituye una forma de violencia de género digital, independientemente de que el contenido sea completamente fabricado o manipulado a partir de imágenes reales. Esta definición amplía el espectro de protección más allá de la difusión de material íntimo real.
La legisladora priista subrayó que la medida resulta urgente ante el avance acelerado de las herramientas de inteligencia artificial, que permiten crear contenido cada vez más realista y difícil de distinguir del auténtico. Los casos han afectado a mujeres en entornos escolares y laborales, generando consecuencias psicológicas graves y deterioro en la vida personal de las víctimas.
Con esta reforma, México avanza en la regulación del uso de tecnología con fines de violencia, un pendiente legislativo que organizaciones civiles habían demandado ante la proliferación de herramientas de generación de contenido con inteligencia artificial accesibles al público general.