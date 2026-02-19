Tipifican como violencia de género el uso de IA para crear contenido sexual

Cámara de Diputados aprueba sanciones contra generación de audios, videos e imágenes íntimas con tecnología sin consentimiento.

Diputada Abigail Arredondo Ramos explica reforma contra violencia digital con inteligencia artificial en México durante conferencia

Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, detalló la reforma que tipifica el uso de IA para crear contenido sexual sin consentimiento.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. —Toda conducta que implique la generación de audios, videos o imágenes de contenido sexual íntimo mediante inteligencia artificial sin consentimiento de la persona afectada será considerada violencia de género en México.

La Cámara de Diputados impulsó la reforma que sanciona el uso indebido de herramientas tecnológicas para crear representaciones pornográficas o de carácter sexual utilizando la imagen de terceros.

La diputada federal Abigail Arredondo Ramos informó que la modificación legislativa responde al incremento de casos de deepfakes y contenido sexual generado con IA que afectan principalmente a mujeres jóvenes.

Antes de esta reforma, la creación de material íntimo falso mediante tecnología no contaba con una tipificación específica dentro del marco normativo mexicano.

Arredondo Ramos señaló que el impacto de estas conductas resulta devastador para las víctimas, particularmente jóvenes que se encuentran en proceso de formación de su carácter y autoestima.

Diputada Abigail Arredondo Ramos explica reforma contra violencia digital con inteligencia artificial en M\u00e9xico durante conferencia Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, detalló la reforma que tipifica el uso de IA para crear contenido sexual sin consentimiento.

"Usted sabe lo que ha causado en muchas personas jóvenes, principalmente mujeres", indicó la legisladora al referirse a casos documentados de daño emocional severo provocado por la difusión de contenido sexual fabricado con tecnología.

Protección digital para mujeres y jóvenes en México

La reforma establece que el uso de instrumentos tecnológicos para generar representaciones sexuales sin autorización constituye una forma de violencia de género digital, independientemente de que el contenido sea completamente fabricado o manipulado a partir de imágenes reales. Esta definición amplía el espectro de protección más allá de la difusión de material íntimo real.

La legisladora priista subrayó que la medida resulta urgente ante el avance acelerado de las herramientas de inteligencia artificial, que permiten crear contenido cada vez más realista y difícil de distinguir del auténtico. Los casos han afectado a mujeres en entornos escolares y laborales, generando consecuencias psicológicas graves y deterioro en la vida personal de las víctimas.

Con esta reforma, México avanza en la regulación del uso de tecnología con fines de violencia, un pendiente legislativo que organizaciones civiles habían demandado ante la proliferación de herramientas de generación de contenido con inteligencia artificial accesibles al público general.

gobiernotecnologiapripolitica

Reciente

Zona de Los Alcanfores en Querétaro donde familias de ex ferroviarios serán removidas por la estación del tren México-Querétaro
Querétaro

Tren México-Querétaro: 40 familias serán removidas en Los Alcanfores

Gobierno confirma que viviendas en el derecho de vía deberán desalojarse; aún no se define plan de reubicación.

Francisco Domínguez Castro, aspirante del PAN a cargo de elección popular en elecciones 2027 en Querétaro
Política

Francisco Domínguez Castro confirma que buscará cargo en 2027 por el PAN

Hijo del ex gobernador confirma aspiración electoral y rechaza imposición dentro de Acción Nacional.

Rectora Silvia Amaya presenta informe anual de la UAQ con matrícula histórica en Querétaro
Querétaro

UAQ alcanza matrícula histórica de 34 mil estudiantes en Querétaro

Rectora Silvia Amaya presenta informe con récord de matrícula, becas e impulso a investigación.

Regulación de celulares en escuelas de Querétaro con resultados académicos positivos según gobernador Kuri
Querétaro

Kuri pide a padres apoyar ley de celulares en escuelas de Querétaro

Gobernador reporta mejoras en concentración y rendimiento académico tras restricciones en Querétaro.