México, 11 de febrero de 2026. — Los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar se convirtieron en el principal factor de encarecimiento de la canasta alimentaria en México durante enero de 2026.

Este rubro subió 7.3 % en términos anuales y concentra 43.7 % de la variación total en zonas urbanas, así como 42.5 % en el ámbito rural, de acuerdo con las Líneas de Pobreza publicadas por el INEGI.

Para dimensionar el impacto, conviene distinguir entre incidencia y variación de precio: aunque el bistec de res subió más en términos porcentuales (17 % anual), los alimentos fuera del hogar tienen mayor incidencia porque representan una proporción mucho más grande del gasto total de las familias.

Según el desglose del instituto, una persona que vive en zona urbana destina en promedio 771.74 pesos mensuales a desayunos, comidas y cenas fuera de casa. En comunidades rurales, el monto es de 420.54 pesos.

Ambas cifras forman parte de la canasta alimentaria que determina la línea de pobreza extrema por ingresos, actualmente en 2 486.40 pesos mensuales por persona en ciudades.

El bistec de res ocupa el segundo lugar entre los productos con mayor incidencia en el alza. Su precio alcanzó los 201.95 pesos por kilo en zonas urbanas y 196.96 pesos en el rural, con un incremento anual de 17 %.

La leche pasteurizada de vaca completa el grupo de productos con mayor presión: subió 10.1 % anual y su incidencia relativa —es decir, su contribución proporcional al encarecimiento total— es de 12.2 % en ciudades y de 13.1 % en zonas rurales.





Refrescos y limón presionan los precios en el corto plazo

En el comparativo mensual —diciembre 2025 contra enero 2026—, los productos que más incidieron en el alza cambiaron. En el ámbito rural, los refrescos de cola y de sabores fueron el rubro de mayor impacto, seguidos por el limón.

En ciudades, los alimentos fuera del hogar mantuvieron el primer lugar mensual, con los refrescos en segunda posición y el limón en tercera.

La canasta alimentaria completa tiene un valor mensual de 2 486.40 pesos por persona en zonas urbanas y de 1 863.17 pesos en rurales.

Dentro de ese monto, los rubros de tortilla de maíz, pan dulce, huevo y pollo siguen entre los de mayor peso absoluto, aunque sus incrementos anuales fueron moderados en comparación con los tres productos líderes del alza.

El INEGI genera esta información desde julio de 2025, cuando asumió la función que antes correspondía al Coneval. La metodología se basa en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 y se actualiza mensualmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La próxima publicación de las Líneas de Pobreza está prevista para el 11 de marzo de 2026.