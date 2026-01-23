Durante su mensaje, el funcionario estatal señaló que la planta de Abbott en Querétaro permite explorar nuevos nichos de mercado en el sector de dispositivos médicos, consolidando a la entidad como estado competitivo con desarrollo desde la innovación tecnológica.

Del Prete Tercero destacó que la compañía opera con un programa de cero desperdicios, acción que contribuye al cuidado ambiental y al aprovechamiento eficiente de recursos industriales.

"Estos son los proyectos que nos encanta inaugurar y acompañar, y que cobra vida gracias a que sus trabajadores le dan certeza a los productos que hacen y por esa excelencia Querétaro es distinguido", expresó el secretario durante la ceremonia de apertura.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración de la planta de Abbott en Querétaro que producirá catéteres de electrofisiología para exportación mundial con inversión de 200 millones de dólares. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González, a través de un mensaje en sus redes sociales, agradeció a Abbott Laboratories —empresa con más de 130 años de trayectoria global y más de 90 años de presencia en México— por la instalación de su nueva planta de Abbott en Querétaro, decisión que calificó como "un mensaje de confianza en nuestro estado, en nuestra competitividad, en nuestra infraestructura, en el talento de nuestra gente y en las instituciones del Gobierno de Querétaro".

Kuri González precisó que la nueva instalación representa una inversión de 200 millones de dólares destinada a la producción de tecnología médica de última generación para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del ritmo cardíaco que se exportará desde Querétaro hacia todo el mundo.

La planta de Abbott en Querétaro generará de manera progresiva más de mil empleos, incluyendo 300 empleos de apoyo bien remunerados, especializados y con proyección profesional.

El sector de dispositivos médicos representa uno de los nichos industriales con mayor valor agregado en la economía estatal. Querétaro concentra inversiones multinacionales en tecnología sanitaria gracias a la disponibilidad de personal técnico calificado, infraestructura logística estratégica para exportación y políticas de atracción de inversión extranjera directa que han posicionado a la entidad como hub manufacturero de alta especialización en el Bajío.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, indicó que la instalación de la planta de Abbott en Querétaro se suma al Plan México y forma parte de la premisa de la dependencia federal de garantizar calidad en todos los procesos sanitarios.

El funcionario agradeció la confianza en el talento mexicano y reconoció a Abbott como una de las empresas con mejor reputación global en el sector salud.

Kershenobich Stalnikowitz subrayó la decisión de Abbott de continuar sus compromisos con México, pues la apertura de la planta representa una nueva oportunidad de desarrollo económico en Querétaro y refuerza los esfuerzos nacionales para mejorar la salud de la población mediante acceso a tecnología médica de vanguardia.

¿Qué producirá la planta de Abbott en Querétaro para el mercado mundial?

El CEO de Abbott, Robert B. Ford, reveló que la decisión de expandir operaciones en México responde a que el país se ha convertido en uno de los lugares más estratégicos para la organización global.

Ford informó que desde la planta de Abbott en Querétaro se producirán catéteres de electrofisiología que permitirán diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares del ritmo cardíaco para distribución internacional.

La electrofisiología cardiovascular es una especialidad médica enfocada en el diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas mediante catéteres que permiten mapear la actividad eléctrica del corazón y aplicar terapias correctivas.

Los dispositivos fabricados en Querétaro integran tecnología de punta utilizada en hospitales especializados de todo el mundo para procedimientos mínimamente invasivos que mejoran la calidad de vida de pacientes con trastornos del ritmo cardíaco.

La apertura de la planta de Abbott en Querétaro refuerza la posición del estado como destino prioritario para inversión extranjera directa en sectores de alto valor tecnológico.

Esta instalación se suma al ecosistema industrial queretano que incluye manufactura aeroespacial, automotriz y de tecnologías de la información, consolidando la diversificación productiva y la generación de empleos altamente calificados como pilares del desarrollo económico estatal sostenible.