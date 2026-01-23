Querétaro entrega 3,300 despensas en primer bimestre 2026

La Secretaría de Desarrollo Social distribuyó tres mil 300 apoyos alimentarios en el primer bimestre de 2026 mediante el programa Contigo en tu Mesa que acumula 102 mil 094 despensas entregadas en distintos municipios del estado.

Ana K. García
Por Ana K. García Ene 23, 2026
Ana K. García

Querétaro, 23 de enero de 2026. - La Secretaría de Desarrollo Social del estado llevó a cabo una nueva entrega de apoyos alimentarios como parte del programa Contigo en tu Mesa, mediante el cual se han distribuido tres mil 300 despensas durante el primer bimestre de 2026, Querétaro.

La estrategia busca atender de manera oportuna a familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega directa de productos básicos para fortalecer su seguridad alimentaria.

El secretario de la SEDESOQ, Luis Nava, señaló que estas acciones forman parte del compromiso permanente de acercar los apoyos a quienes más lo necesitan y que se encuentran en alguna situación de carencia alimentaria o económica.

"A través del programa Contigo en tu Mesa, seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera directa a las familias que más lo necesitan. Esta entrega de despensas refleja nuestro compromiso de estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y acompañarlas con acciones concretas que ayuden a fortalecer su alimentación y su calidad de vida", indicó Luis Nava.

De manera acumulada desde el inicio del programa, se han entregado 102 mil 094 despensas en distintos municipios de Querétaro, cifra que representa un esfuerzo sostenido de atención a sectores vulnerables.

Cada despensa incluye productos de la canasta básica como arroz, frijol, aceite, azúcar, pasta, atún y otros alimentos no perecederos que permiten a las familias cubrir necesidades nutricionales durante varias semanas.

Programa atiende a familias en situación de vulnerabilidad en Querétaro

El programa Contigo en tu Mesa prioriza la atención a familias que enfrentan mayores carencias económicas, adultos mayores sin pensión, madres solteras con dependientes económicos y personas con discapacidad que limita su capacidad de generación de ingresos.

La identificación de beneficiarios se realiza mediante visitas domiciliarias y evaluaciones socioeconómicas que permiten focalizar los apoyos alimentarios en quienes presentan mayor necesidad.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aproximadamente 18.7% de la población queretana enfrentaba carencia por acceso a la alimentación nutritiva en la última medición de pobreza multidimensional.

Los programas de asistencia alimentaria representan una estrategia complementaria a otras acciones de política social para reducir esta brecha.

La SEDESOQ continuará implementando acciones de cercanía y acompañamiento social que permitan identificar las necesidades prioritarias de las familias queretanas, así como dar seguimiento a los programas que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.

El objetivo institucional es mantener la entrega sostenida de apoyos durante 2026 para garantizar el acceso a alimentos básicos en los 18 municipios del estado, fortaleciendo la red de protección social dirigida a población vulnerable.

