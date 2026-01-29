Último día: 20% de descuento en predial y seguro gratis en San Juan del Río

Contribuyentes que paguen este viernes 31 de enero obtienen además seguro de gastos catastróficos sin costo; en febrero descuento baja a 8%.

Contribuyentes realizan pago de predial con 20% de descuento en cajas receptoras de San Juan del Río último día enero 2026

Este viernes 31 de enero es el último día para obtener el 20% de descuento en el impuesto predial de San Juan del Río.

San Juan del Río, 29 de enero de 2026. —Este sábado 31 de enero es el último día para que los contribuyentes de San Juan del Río paguen el impuesto predial con 20 por ciento de descuento y obtengan un seguro de gastos catastróficos sin costo adicional, informó la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas municipal.

Quienes no alcancen a pagar mañana aún pueden aprovechar el 8 por ciento de descuento durante febrero.

El descuento al predial en San Juan del Río durante enero ha generado alta afluencia en las 30 cajas habilitadas en distintos puntos del municipio.

Las autoridades municipales esperan alcanzar más del 65 por ciento del padrón de contribuyentes cumplidos durante este mes, según indicó Jepthé García Morales, director de Ingresos Municipales.

El funcionario detalló que las cajas operan en la antigua presidencia municipal con siete ventanillas, cuatro en Ciudad Vive Oriente, siete en La Bodega del CeCuCo y puntos adicionales en el Centro Cívico. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Los contribuyentes también pueden realizar el pago a través de la página oficial del municipio de San Juan del Río utilizando su clave catastral y una tarjeta de débito o crédito.

Adicionalmente, las cajas recaudadoras del gobierno del Estado en Plaza Epic Center suman ocho ventanillas más con horarios similares de atención.

Seguro de gastos catastróficos beneficia a contribuyentes cumplidos en San Juan del Río

El seguro de gastos catastróficos incluido para quienes paguen el predial en enero o febrero cubre incendios, inundaciones, daños por fenómenos meteorológicos y robos al inmueble.

"Esta póliza entra en vigor a partir de abril; ahorita está vigente el seguro del año pasado para quienes pagaron en enero y febrero de 2025", explicó el director de Ingresos.

García Morales precisó que el seguro se activa automáticamente sin trámites adicionales al momento de realizar el pago. Los contribuyentes que no logren pagar este viernes 30 y sábado 31 de enero, aún tienen la oportunidad de obtener el 8 por ciento de descuento durante todo febrero, aunque el beneficio es menor comparado con el 20 por ciento vigente hasta el sábado.

Las autoridades municipales recordaron que el pago del impuesto predial es fundamental para el financiamiento de obras públicas, servicios básicos como alumbrado y recolección de basura, además de programas sociales.

Quienes cumplan en los primeros dos meses del año acceden a los mejores beneficios; a partir de marzo se eliminan los descuentos y el incumplimiento genera recargos sobre el monto original.

