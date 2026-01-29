Mérida, Yucatán, 29 de enero de 2026.- El director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, entregó las primeras 64 viviendas del Bienestar en Yucatán durante un enlace a la conferencia La Mañanera del Pueblo.

El funcionario estuvo acompañado por la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y el gobernador Joaquín Díaz Mena en el fraccionamiento San Marcos en Mérida. El Instituto proyecta construir 60 mil viviendas durante el sexenio para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

Este programa forma parte de la meta sexenal del INFONAVIT de edificar 1 millón 200 mil unidades habitacionales a nivel nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020, en Yucatán existe un déficit de 178 mil viviendas, lo que justifica la urgencia de esta iniciativa federal.

El ingeniero Romero Oropeza informó que actualmente el estado cuenta con proyectos para 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tzimín, Ticul, Progreso y Valladolid.

De este total, 13 mil unidades ya están en construcción y se espera contratar otras 20 mil 500 durante 2026, lo que significa que este año se habrá iniciado la edificación de 80% de las viviendas contempladas en la meta sexenal.

El funcionario federal destacó que el Instituto ha contado con el apoyo de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) y la Cámara Nacional de la Construcción (CMIC). Invitó a todas las empresas vinculadas al ramo de la construcción a participar en el Programa mediante un procedimiento simplificado de oferta de suelo que permite a las desarrolladoras presentar sus terrenos para evaluación técnica y viabilidad.

Romero Oropeza indicó que este mecanismo ha permitido que INFONAVIT cuente con 660 proyectos provenientes de más de 400 empresas, que suman un total de 700 mil viviendas entre las ya contratadas y las que están en proceso de revisión.

El Instituto invita a empresas interesadas a consultar el listado de más de 300 municipios donde se requiere oferta de suelo para construcción de vivienda en el sitio web oficial.

Por otra parte, el director general señaló que mediante el programa INFONAVIT Solución Integral se reestructuraron 4 millones 856 mil créditos impagables a nivel nacional. En Yucatán, 136 mil familias resultaron beneficiadas: 36 mil 400 con reducciones importantes al saldo, 94 mil con reestructura en tasa de interés y mensualidad, y 5 mil 900 con la liquidación completa.

La titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, confirmó que la meta del Programa de Vivienda para el Bienestar en Yucatán es de 70 mil viviendas: 10 mil construidas por Conavi y 60 mil por INFONAVIT, con una inversión superior a 42 mil millones de pesos.

El gobernador Joaquín Díaz Mena agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la implementación de este programa que corrige la desigualdad que enfrentaban personas al no encontrar una vivienda ajustada al monto de su crédito.

Las viviendas del Bienestar en Yucatán buscan atender a derechohabientes de bajos ingresos que anteriormente solo encontraban opciones en condiciones indignas o fuera de su alcance económico.