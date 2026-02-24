Abanderan 23 escoltas en Querétaro por Día de la Bandera

Gobernador Kuri abandera escoltas de educación básica, media superior y superior en enlace con acto federal.

Ceremonia de abanderamiento de escoltas por CCV aniversario del Día de la Bandera en Querétaro Centro de Congresos

La ceremonia se realizó en enlace virtual simultáneo con el acto cívico nacional donde participaron 920 escoltas de todo el país.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 24 de febrero de 2026. — Un total de 23 escoltas de escuelas de educación básica, media superior y superior en Querétaro fueron abanderadas durante la ceremonia conmemorativa del CCV aniversario del Día de la Bandera.

El acto se realizó en el Querétaro Centro de Congresos con un enlace virtual simultáneo al evento cívico nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde 920 escoltas de las 31 entidades federativas asumieron el compromiso de custodiar la enseña nacional.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia local en la que se rindieron honores al Lábaro Patrio. Lo acompañaron el general de brigada José Guillermo Lira Hernández, comandante de la XVII Zona Militar, y el general de brigada Alfredo Salgado Vargas, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

El abanderamiento de escoltas en Querétaro se sumó así al acto federal que vinculó de manera simultánea a instituciones educativas de todo el país.

La secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón, indicó que la Bandera de México representa "un proyecto de nación que se construye todos los días desde las aulas".

Precisó que el abanderamiento es un acto de confianza en el compromiso y la vocación cívica de las y los estudiantes, quienes asumen responsabilidades que fortalecen la vida pública del país.

Educación y valores cívicos en el Día de la Bandera en Querétaro

Soto Obregón sostuvo que educar es también una forma de ciudadanía, pues libertad, justicia y soberanía son valores que se practican en la comunidad.

Detalló que en la entidad se articulan esfuerzos entre gobierno, instituciones educativas, sector productivo y sociedad civil para que los estudiantes cuenten con herramientas de participación en el desarrollo educativo del estado.

"Cada escolta asume el compromiso de representar no solo a su escuela, sino a su generación", enfatizó la funcionaria, quien añadió que las instituciones se forjan con valores, identidad y responsabilidad social.

Hizo un llamado a seguir avanzando con unidad de propósito desde la educación.

Durante la ceremonia, las y los estudiantes presenciaron vía remota la toma de protesta nacional.

La Banda de Guerra del CBTIS 145 "Venustiano Carranza", de San Juan del Río, amenizó el evento, mientras que la Banda de Música del Estado interpretó la pieza "Enseña Tricolor" y se ejecutó el toque militar "Tres de Diana".

La conmemoración del Día de la Bandera refrendó el vínculo entre formación educativa y valores cívicos en Querétaro, con la participación de planteles de los tres niveles educativos representados en las 23 escoltas que recibieron el Lábaro Patrio.

