Querétaro, 24 de febrero de 2026. — Un total de 23 escoltas de escuelas de educación básica, media superior y superior en Querétaro fueron abanderadas durante la ceremonia conmemorativa del CCV aniversario del Día de la Bandera.

El acto se realizó en el Querétaro Centro de Congresos con un enlace virtual simultáneo al evento cívico nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde 920 escoltas de las 31 entidades federativas asumieron el compromiso de custodiar la enseña nacional.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia local en la que se rindieron honores al Lábaro Patrio. Lo acompañaron el general de brigada José Guillermo Lira Hernández, comandante de la XVII Zona Militar, y el general de brigada Alfredo Salgado Vargas, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

El abanderamiento de escoltas en Querétaro se sumó así al acto federal que vinculó de manera simultánea a instituciones educativas de todo el país.

La secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón, indicó que la Bandera de México representa "un proyecto de nación que se construye todos los días desde las aulas".

Precisó que el abanderamiento es un acto de confianza en el compromiso y la vocación cívica de las y los estudiantes, quienes asumen responsabilidades que fortalecen la vida pública del país.

Educación y valores cívicos en el Día de la Bandera en Querétaro

Soto Obregón sostuvo que educar es también una forma de ciudadanía, pues libertad, justicia y soberanía son valores que se practican en la comunidad.

Detalló que en la entidad se articulan esfuerzos entre gobierno, instituciones educativas, sector productivo y sociedad civil para que los estudiantes cuenten con herramientas de participación en el desarrollo educativo del estado.

"Cada escolta asume el compromiso de representar no solo a su escuela, sino a su generación", enfatizó la funcionaria, quien añadió que las instituciones se forjan con valores, identidad y responsabilidad social.

Hizo un llamado a seguir avanzando con unidad de propósito desde la educación.

Durante la ceremonia, las y los estudiantes presenciaron vía remota la toma de protesta nacional.

La Banda de Guerra del CBTIS 145 "Venustiano Carranza", de San Juan del Río, amenizó el evento, mientras que la Banda de Música del Estado interpretó la pieza "Enseña Tricolor" y se ejecutó el toque militar "Tres de Diana".

La conmemoración del Día de la Bandera refrendó el vínculo entre formación educativa y valores cívicos en Querétaro, con la participación de planteles de los tres niveles educativos representados en las 23 escoltas que recibieron el Lábaro Patrio.