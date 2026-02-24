Entregan paquetes materno infantiles en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

Secretaría de Desarrollo Social distribuye artículos esenciales del programa "Contigo y tu Bebé" en delegación al norte de la capital.

Entrega de paquetes materno infantiles del programa Contigo y tu Bebé en Santa Rosa Jáuregui Querétaro

Luis Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social del Estado, durante la entrega de paquetes en Santa Rosa Jáuregui.

Querétaro, 24 de febrero de 2026. —Madres de familia de la delegación Santa Rosa Jáuregui, al norte de la capital queretana, recibieron paquetes con productos materno infantiles del programa estatal "Contigo y tu Bebé", orientado a familias con recién nacidos en sus primeros meses de vida.

La entrega fue supervisada por el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava Guerrero.

El programa forma parte de la estrategia estatal de atención a la primera infancia que opera desde hace varios años en distintas regiones de Querétaro.

"Contigo y tu Bebé" proporciona artículos esenciales para el cuidado de los recién nacidos y funciona como un esquema de acompañamiento a madres durante una de las etapas de mayor gasto para las familias.

Nava Guerrero indicó que la distribución de estos paquetes materno infantiles en Querétaro responde a una política social que prioriza a mujeres y a la primera infancia.

El funcionario precisó que las entregas se realizan directamente en las comunidades para garantizar que los apoyos lleguen "de manera ordenada y transparente" a las familias que los requieren.

Artículos esenciales para recién nacidos en Santa Rosa Jáuregui

El titular de la dependencia explicó que el trabajo en territorio permite identificar las necesidades reales de la población, lo que facilita una distribución más eficiente de los programas sociales en Querétaro.

Santa Rosa Jáuregui es una de las delegaciones con mayor crecimiento poblacional en el municipio de Querétaro y concentra un número significativo de familias jóvenes.

Con esta jornada de entrega, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado mantiene la operación del programa en distintas localidades, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y el desarrollo integral desde los primeros días de vida.

