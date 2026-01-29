Concluyen 3 km de drenaje en colonia Insurgentes de San Juan del Río

La colonia Insurgentes recibió tres kilómetros de tubería de drenaje con inversión de 10 millones de pesos del programa Pro Agua que elimina gasto en desazolve de fosas sépticas.

Red de drenaje con tubería de tres kilómetros en colonia Insurgentes de San Juan del Río

Inversión de 10 millones de pesos del programa Proagua 2025 beneficia a familias de colonia Insurgentes en San Juan del Río.

San Juan del Río, 29 de enero de 2026. — Tres kilómetros de tubería de drenaje en la colonia Insurgentes concluyen una demanda vecinal de más de 20 años. La red de drenaje representa una inversión de 10 millones de pesos del programa Pro Agua 2025 que beneficiará a familias que dependían de fosas sépticas.

La obra se encuentra prácticamente concluida en proceso de entrega del ejercicio fiscal 2025, informó Antonio Pérez Cabrera, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

Los habitantes de Insurgentes contrataban servicios de desazolve de fosas sépticas que les generaban un gasto recurrente. La nueva infraestructura elimina ese gasto y mejora condiciones sanitarias en la colonia que ya contaba con agua potable pero carecía del sistema de drenaje completo.

Obra hidráulica elimina dependencia de fosas sépticas

Pérez Cabrera, dijo que la tubería de drenaje conectará viviendas directamente al sistema municipal. Los tres kilómetros instalados cubren la totalidad de la colonia Insurgentes que solicitó el servicio desde hace dos décadas. La infraestructura complementa el sistema de agua potable existente para completar servicios básicos.

El programa Pro Agua 2025 permitió financiar la obra que el municipio no había podido concretar con recursos propios. JAPAM coordinó la ejecución durante el ejercicio fiscal anterior. La entrega de la infraestructura sanitaria beneficiará la economía familiar al eliminar pagos constantes por desazolve.

La colonia Insurgentes se suma a las zonas habitacionales irregulares que han recibido mejoras en infraestructura hidráulica durante la presente administración.

La obra representa uno de los proyectos más esperados por la comunidad que enfrentaba limitaciones sanitarias por la ausencia del servicio de drenaje durante más de dos décadas.

