Querétaro — 16 de marzo de 2026. —Más de mil 700 habitantes de la colonia Las Plazas cuentan ya con un parque renovado tras la conclusión de trabajos de rehabilitación que demandaron una inversión superior a siete millones de pesos.
Las obras, ubicadas en la delegación Josefa Vergara y Hernández, incluyeron la renovación del área de juegos infantiles, la cancha de fútbol 7, el mobiliario urbano y el sistema de luminarias del espacio público.
Área de juegos infantiles renovada en el parque de la colonia Las Plazas, delegación Josefa Vergara y Hernández.
La intervención forma parte del Plan Orden del municipio de Querétaro, orientado a la recuperación de espacios públicos en la capital. Además del equipamiento recreativo, los trabajos comprendieron la colocación de protección perimetral, rehabilitación de áreas comunes y plantación de vegetación nueva.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega del parque rehabilitado en Las Plazas.
El presidente municipal, Felifer Macías, señaló durante la entrega que el parque se encontraba en condiciones de abandono. "Recuperamos prácticamente toda el área de juegos infantiles", indicó, y precisó que también se intervino la cancha de fútbol contigua.
Área de juegos infantiles renovada en el parque de la colonia Las Plazas, delegación Josefa Vergara y Hernández.
Macías agregó que trabajos similares de mantenimiento y recuperación de parques se realizan en colonias cercanas como Jardines de la Hacienda y La Joya, también dentro de la delegación Josefa Vergara y Hernández.
Rehabilitación de parque Las Plazas incluyó seis rubros de obra
Área de juegos infantiles renovada en el parque de la colonia Las Plazas, delegación Josefa Vergara y Hernández.
Entre las mejoras ejecutadas en el parque destacan la modernización completa del sistema de iluminación, la sustitución de mobiliario urbano deteriorado, la instalación de protecciones perimetrales y la renovación integral del área infantil. La colocación de vegetación complementó los trabajos en las áreas comunes del espacio.
Con esta entrega, el municipio de Querétaro suma otra intervención en espacios recreativos de la delegación Josefa Vergara y Hernández, una de las demarcaciones con mayor densidad poblacional de la capital.