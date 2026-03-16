Rehabilitan parque de la colonia Las Plazas con inversión de 7 mdp

Municipio de Querétaro invierte más de siete millones de pesos en mobiliario, luminarias y áreas infantiles del espacio público.

Parque rehabilitado en la colonia Las Plazas en Querétaro con juegos infantiles y luminarias nuevas

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega del parque rehabilitado en Las Plazas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro — 16 de marzo de 2026. —Más de mil 700 habitantes de la colonia Las Plazas cuentan ya con un parque renovado tras la conclusión de trabajos de rehabilitación que demandaron una inversión superior a siete millones de pesos.

Las obras, ubicadas en la delegación Josefa Vergara y Hernández, incluyeron la renovación del área de juegos infantiles, la cancha de fútbol 7, el mobiliario urbano y el sistema de luminarias del espacio público.

Parque rehabilitado en la colonia Las Plazas en Quer\u00e9taro con juegos infantiles y luminarias nuevas Área de juegos infantiles renovada en el parque de la colonia Las Plazas, delegación Josefa Vergara y Hernández.

La intervención forma parte del Plan Orden del municipio de Querétaro, orientado a la recuperación de espacios públicos en la capital. Además del equipamiento recreativo, los trabajos comprendieron la colocación de protección perimetral, rehabilitación de áreas comunes y plantación de vegetación nueva.

Parque rehabilitado en la colonia Las Plazas en Quer\u00e9taro con juegos infantiles y luminarias nuevas Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega del parque rehabilitado en Las Plazas.

El presidente municipal, Felifer Macías, señaló durante la entrega que el parque se encontraba en condiciones de abandono. "Recuperamos prácticamente toda el área de juegos infantiles", indicó, y precisó que también se intervino la cancha de fútbol contigua.

Parque rehabilitado en la colonia Las Plazas en Quer\u00e9taro con juegos infantiles y luminarias nuevas Área de juegos infantiles renovada en el parque de la colonia Las Plazas, delegación Josefa Vergara y Hernández.

Macías agregó que trabajos similares de mantenimiento y recuperación de parques se realizan en colonias cercanas como Jardines de la Hacienda y La Joya, también dentro de la delegación Josefa Vergara y Hernández.

Rehabilitación de parque Las Plazas incluyó seis rubros de obra

Parque rehabilitado en la colonia Las Plazas en Quer\u00e9taro con juegos infantiles y luminarias nuevas Área de juegos infantiles renovada en el parque de la colonia Las Plazas, delegación Josefa Vergara y Hernández.

Entre las mejoras ejecutadas en el parque destacan la modernización completa del sistema de iluminación, la sustitución de mobiliario urbano deteriorado, la instalación de protecciones perimetrales y la renovación integral del área infantil. La colocación de vegetación complementó los trabajos en las áreas comunes del espacio.

Con esta entrega, el municipio de Querétaro suma otra intervención en espacios recreativos de la delegación Josefa Vergara y Hernández, una de las demarcaciones con mayor densidad poblacional de la capital.

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