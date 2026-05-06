San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Doscientas setenta atenciones ciudadanas. Es el número que registró la edición 20 del programa Miércoles al llegar a la comunidad de Palmillas, la cifra más alta en las veinte jornadas que el esquema ha realizado desde que arrancó en febrero.

Diez dependencias del gobierno municipal, el Sistema DIF y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) se desplegaron en Palmillas para sostener mesas de servicio, ejecutar obras menores y reunirse con liderazgos de la localidad.

Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro acompañado por integrantes del Gabinete y del Ayuntamiento. A título comparativo, la edición 19 del programa en San José Galindo sumó alrededor de 180 atenciones, poco más de la mitad que Palmillas.

El grueso de la intervención física recayó en obras de seguridad vial. La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano colocó boyas en nueve reductores de velocidad y trazó cuatro líneas de frenado, mientras la Dirección de Obra Institucional pintó cuatro pasos peatonales y colocó señalética de cruce escolar en la zona.

Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

En paralelo, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó árboles y reforestó la primaria de la comunidad.

Servicios en campo y mesas de atención en Palmillas

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario realizó medicina preventiva en ganado ovino, componente veterinario que el programa ha replicado en localidades rurales con actividad pecuaria.

Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social, por su parte, entregó jitomate a familias de la comunidad, arrancó la intervención educativa "Juntos por la Paz" en el preescolar local, abrió registros para adquisición de productos a bajo costo y rehabilitó la Casa de Salud de Palmillas.

La dependencia no detalló el alcance de la rehabilitación ni los trabajos específicos ejecutados en el inmueble.

Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

Las mesas de servicio concentraron atenciones del DIF, JAPAM, las secretarías de La Mujer, Obras Públicas, Finanzas, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, así como la Coordinación de Desarrollo Económico y una campaña de salud visual.

¿Cuántas comunidades ha visitado el programa Miércoles en San Juan del Río?

El esquema, que el municipio bautizó Sanjuanízate en enero de 2026, tiene como meta recorrer las 83 comunidades rurales de San Juan del Río con jornadas semanales cada miércoles.

Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

Palmillas es la vigésima parada. El ritmo actual implicaría cubrir la totalidad del padrón en poco más de año y medio desde el inicio, aunque la administración no ha precisado la secuencia ni si cada comunidad recibirá una visita única o reiterada.

Las primeras ediciones, como la realizada en Estancia de Bordos en febrero, registraron apenas 35 atenciones; desde entonces, la cifra ha crecido de forma sostenida.