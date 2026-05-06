Palmillas suma 270 atenciones en la edición 20 del Miércoles en San Juan del Río

Diez secretarías y el DIF llegaron a Palmillas; el ayuntamiento no precisó compromisos con liderazgos.

Funcionarios del gobierno municipal de San Juan del Río atienden a habitantes de Palmillas en las mesas de servicio del programa Miércoles edición 20

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia sostuvo el encuentro con liderazgos de Palmillas en el marco de la edición 20 del programa Miércoles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Doscientas setenta atenciones ciudadanas. Es el número que registró la edición 20 del programa Miércoles al llegar a la comunidad de Palmillas, la cifra más alta en las veinte jornadas que el esquema ha realizado desde que arrancó en febrero.

Diez dependencias del gobierno municipal, el Sistema DIF y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) se desplegaron en Palmillas para sostener mesas de servicio, ejecutar obras menores y reunirse con liderazgos de la localidad.

Funcionarios del gobierno municipal de San Juan del R\u00edo atienden a habitantes de Palmillas en las mesas de servicio del programa Mi\u00e9rcoles edici\u00f3n 20 Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro acompañado por integrantes del Gabinete y del Ayuntamiento. A título comparativo, la edición 19 del programa en San José Galindo sumó alrededor de 180 atenciones, poco más de la mitad que Palmillas.

El grueso de la intervención física recayó en obras de seguridad vial. La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano colocó boyas en nueve reductores de velocidad y trazó cuatro líneas de frenado, mientras la Dirección de Obra Institucional pintó cuatro pasos peatonales y colocó señalética de cruce escolar en la zona.

Funcionarios del gobierno municipal de San Juan del R\u00edo atienden a habitantes de Palmillas en las mesas de servicio del programa Mi\u00e9rcoles edici\u00f3n 20 Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

En paralelo, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó árboles y reforestó la primaria de la comunidad.

Servicios en campo y mesas de atención en Palmillas

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario realizó medicina preventiva en ganado ovino, componente veterinario que el programa ha replicado en localidades rurales con actividad pecuaria.

Funcionarios del gobierno municipal de San Juan del R\u00edo atienden a habitantes de Palmillas en las mesas de servicio del programa Mi\u00e9rcoles edici\u00f3n 20 Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social, por su parte, entregó jitomate a familias de la comunidad, arrancó la intervención educativa "Juntos por la Paz" en el preescolar local, abrió registros para adquisición de productos a bajo costo y rehabilitó la Casa de Salud de Palmillas.

La dependencia no detalló el alcance de la rehabilitación ni los trabajos específicos ejecutados en el inmueble.

Funcionarios del gobierno municipal de San Juan del R\u00edo atienden a habitantes de Palmillas en las mesas de servicio del programa Mi\u00e9rcoles edici\u00f3n 20 Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

Las mesas de servicio concentraron atenciones del DIF, JAPAM, las secretarías de La Mujer, Obras Públicas, Finanzas, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, así como la Coordinación de Desarrollo Económico y una campaña de salud visual.

¿Cuántas comunidades ha visitado el programa Miércoles en San Juan del Río?

El esquema, que el municipio bautizó Sanjuanízate en enero de 2026, tiene como meta recorrer las 83 comunidades rurales de San Juan del Río con jornadas semanales cada miércoles.

Funcionarios del gobierno municipal de San Juan del R\u00edo atienden a habitantes de Palmillas en las mesas de servicio del programa Mi\u00e9rcoles edici\u00f3n 20 Dependencias municipales instalaron mesas de servicio con más de 270 atenciones ciudadanas en Palmillas, la cifra más alta del esquema itinerante. rotativo.com.mx

Palmillas es la vigésima parada. El ritmo actual implicaría cubrir la totalidad del padrón en poco más de año y medio desde el inicio, aunque la administración no ha precisado la secuencia ni si cada comunidad recibirá una visita única o reiterada.

Las primeras ediciones, como la realizada en Estancia de Bordos en febrero, registraron apenas 35 atenciones; desde entonces, la cifra ha crecido de forma sostenida.

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