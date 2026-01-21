San Juan del Río, 21de enero de 2026. - El gobierno municipal de San Juan del Río lanzará el programa Sanjuanízate para promover valores y principios en las 83 comunidades rurales.
La iniciativa incluirá jornadas semanales cada miércoles a partir de febrero con servicios de los gobiernos federal, estatal y municipal, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
El programa busca difundir las buenas costumbres del municipio mediante la participación de diversas dependencias en atención directa a las comunidades.
El alcalde explicó que Sanjuanízate promoverá el cuidado del agua, la siembra de árboles, el uso de espacios públicos y la práctica de deportes. La estrategia incluye mensajes sobre el saludo cotidiano, el cuidado vecinal y el conocimiento de la historia local para fortalecer la identidad de San Juan del Río.
Cabrera Valencia detalló que las primeras jornadas se realizarán en Arcila durante la primera semana de febrero y en Santa Cruz Escandón la segunda semana.
El mandatario municipal precisó que cada miércoles se atenderá una comunidad diferente con servicios personalizados según las necesidades de cada localidad.
El programa incluirá la participación de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, Juventud, DIF municipal y JAPAM. Las jornadas comunitarias de San Juan del Río ofrecerán información sobre los programas de los tres órdenes de gobierno y resolverán trámites específicos en cada comunidad.
Cabrera señaló que el objetivo es que las familias conozcan en qué etapa se encuentra cada programa gubernamental. La inversión en servicios municipales directos beneficiará a las 83 comunidades rurales mediante atención semanal durante todo el año.
El alcalde aseguró que San Juan del Río rural debe recibir atención constante. Las jornadas llevarán el nombre de "Miércoles en" seguido del nombre de cada comunidad para dar realce a las localidades visitadas, especificó Cabrera Valencia.