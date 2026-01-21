San Juan del Río lanza programa Sanjuanízate en 83 comunidades

El alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció el programa Sanjuanízate que promoverá valores y principios en las 83 comunidades rurales mediante jornadas semanales que iniciarán en febrero.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del Río durante el anuncio programa Sanjuanízate comunidades rurales Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante el anuncio del programa Sanjuanízate en Palacio Municipal.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 21, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 21de enero de 2026. - El gobierno municipal de San Juan del Río lanzará el programa Sanjuanízate para promover valores y principios en las 83 comunidades rurales.

La iniciativa incluirá jornadas semanales cada miércoles a partir de febrero con servicios de los gobiernos federal, estatal y municipal, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El programa busca difundir las buenas costumbres del municipio mediante la participación de diversas dependencias en atención directa a las comunidades.

El alcalde explicó que Sanjuanízate promoverá el cuidado del agua, la siembra de árboles, el uso de espacios públicos y la práctica de deportes. La estrategia incluye mensajes sobre el saludo cotidiano, el cuidado vecinal y el conocimiento de la historia local para fortalecer la identidad de San Juan del Río.

Cabrera Valencia detalló que las primeras jornadas se realizarán en Arcila durante la primera semana de febrero y en Santa Cruz Escandón la segunda semana.

El mandatario municipal precisó que cada miércoles se atenderá una comunidad diferente con servicios personalizados según las necesidades de cada localidad.

El programa incluirá la participación de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, Juventud, DIF municipal y JAPAM. Las jornadas comunitarias de San Juan del Río ofrecerán información sobre los programas de los tres órdenes de gobierno y resolverán trámites específicos en cada comunidad.

Cabrera señaló que el objetivo es que las familias conozcan en qué etapa se encuentra cada programa gubernamental. La inversión en servicios municipales directos beneficiará a las 83 comunidades rurales mediante atención semanal durante todo el año.

El alcalde aseguró que San Juan del Río rural debe recibir atención constante. Las jornadas llevarán el nombre de "Miércoles en" seguido del nombre de cada comunidad para dar realce a las localidades visitadas, especificó Cabrera Valencia.

gobierno roberto cabrera desarrollo social

Reciente

Mapa meteorológico Conagua sistemas climáticos activos México lluvias fuertes Quintana Roo enero 2026
Noticias

México tendrá lluvias fuertes en Quintana Roo y chubascos en 18 estados

Conagua pronostica precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Quintana Roo e intervalos de chubascos en 18 entidades durante las próximas 24 horas.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador Querétaro, durante diálogo con estudiantes Universidad Mondragón sobre Reforma Electoral
Querétaro capital

Senador Dorantes advierte riesgos en Reforma Electoral ante estudiantes

El legislador queretano dialogó con más de 300 estudiantes universitarios sobre autonomía del INE y representación plurinominal en el debate nacional.

Luis Fernando Pantoja Amaro, rector UTEQ, durante el anuncio del Primer Sorteo universitario con Mazda 3 y 16 premios Querétaro
Querétaro capital

UTEQ lanza sorteo con auto Mazda 3 2026 y 16 premios

La universidad emitió seis mil 500 boletos de 400 pesos para generar recursos destinados a movilidad estudiantil y visitas a empresas.

Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, presenta iniciativa reforma Ley Orgánica ante Congreso estatal
Legislatura

Querétaro crea Unidad Especializada contra Extorsión

La Fiscalía presentó iniciativa de reforma a su Ley Orgánica para formalizar estructura especializada y fortalecer persecución del delito.