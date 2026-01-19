San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río lanzará en febrero la convocatoria ciudadana para participar en la limpieza de 31 kilómetros del Río San Juan y sus afluentes.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que el programa continuará el proyecto ambiental que arrancó el 14 de febrero de 2025, trabajando únicamente en zonas sin riesgo para la seguridad de los voluntarios en San Juan del Río.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología precisó que el recorrido abarca desde la zona urbana hasta comunidades rurales del municipio siguiendo el cauce del río y sus afluentes principales a lo largo de 31 kilómetros.
La semana pasada el presidente municipal realizó un recorrido por la zona donde se reinició la limpieza, explicó la dependencia municipal.
El mandatario municipal sostuvo que la participación ciudadana resulta fundamental para recuperar el cauce del río que durante décadas acumuló residuos sólidos y escombro en diferentes tramos. "Esta acción fortalece la conciencia ambiental y permite recuperar nuestro patrimonio natural", aseguró Cabrera Valencia durante conferencia de prensa.
El programa se trabajará en coordinación con las jornadas ambientales comunitarias que se realizan en colonias y comunidades del municipio.
Las autoridades identificarán zonas accesibles donde los voluntarios puedan trabajar sin riesgo de caídas o accidentes en el cauce del río, garantizando seguridad durante las jornadas.
La Dirección de Ecología proporcionará equipamiento básico de seguridad y coordinará la recolección de residuos mediante camiones del servicio de limpia municipal.
La meta es completar los 31 kilómetros durante el primer semestre de 2026 con participación de organizaciones civiles, empresas y ciudadanos voluntarios.