San Juan del Río, 15 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río plantó 15 mil 875 árboles mediante el programa "Adopta un Árbol" en más de 10 comunidades del municipio durante 2025.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la iniciativa incluye educación ambiental para garantizar la supervivencia de los individuos mediante métodos correctos de riego y cuidado, con participación activa de ciudadanos que se comprometen al mantenimiento.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología precisó que comunidades como El Rodeo, San Sebastián de las Barrancas, El Rosario y El Río participaron activamente en la plantación.
En San Sebastián de las Barrancas, los habitantes adoptaron árboles alrededor de la cancha de fútbol y se comprometieron al cuidado permanente, explicó la dependencia municipal.
El mandatario municipal sostuvo que la educación ambiental inicia desde la infancia con conferencias en escuelas de todos los niveles educativos.
"Los niños son conscientes de que debemos preservar los árboles y ellos impulsan el cambio en sus familias", aseguró Cabrera Valencia durante la conferencia de prensa.
El programa funciona mediante la entrega gratuita de individuos que los ciudadanos siembran en sus domicilios o espacios públicos, asumiendo la responsabilidad del riego y mantenimiento.
Las autoridades ofrecen asesoría sobre métodos correctos de riego para garantizar que los árboles sobrevivan la temporada crítica de los primeros meses.
La Dirección de Ecología trabaja en coordinación con universidades y sector empresarial para fortalecer las campañas ambientales. El municipio abarca más de 800 kilómetros cuadrados donde resulta imposible que el gobierno municipal se encargue del mantenimiento de todos los árboles plantados.