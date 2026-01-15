San Juan del Río planta 15 mil 875 árboles en programa de reforestación

El programa "Adopta un Árbol" entregó individuos en más de 10 comunidades del municipio con participación ciudadana y educación ambiental para garantizar supervivencia mediante métodos correctos de riego y cuidado.

Plantación de árbol en programa Adopta un Árbol de San Juan del Río con participación ciudadana

Plantación de árbol en programa Adopta un Árbol de San Juan del Río con participación ciudadana.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 15, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 15 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río plantó 15 mil 875 árboles mediante el programa "Adopta un Árbol" en más de 10 comunidades del municipio durante 2025.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la iniciativa incluye educación ambiental para garantizar la supervivencia de los individuos mediante métodos correctos de riego y cuidado, con participación activa de ciudadanos que se comprometen al mantenimiento.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología precisó que comunidades como El Rodeo, San Sebastián de las Barrancas, El Rosario y El Río participaron activamente en la plantación.

En San Sebastián de las Barrancas, los habitantes adoptaron árboles alrededor de la cancha de fútbol y se comprometieron al cuidado permanente, explicó la dependencia municipal.

El mandatario municipal sostuvo que la educación ambiental inicia desde la infancia con conferencias en escuelas de todos los niveles educativos.

"Los niños son conscientes de que debemos preservar los árboles y ellos impulsan el cambio en sus familias", aseguró Cabrera Valencia durante la conferencia de prensa.

El programa funciona mediante la entrega gratuita de individuos que los ciudadanos siembran en sus domicilios o espacios públicos, asumiendo la responsabilidad del riego y mantenimiento.

Las autoridades ofrecen asesoría sobre métodos correctos de riego para garantizar que los árboles sobrevivan la temporada crítica de los primeros meses.

La Dirección de Ecología trabaja en coordinación con universidades y sector empresarial para fortalecer las campañas ambientales. El municipio abarca más de 800 kilómetros cuadrados donde resulta imposible que el gobierno municipal se encargue del mantenimiento de todos los árboles plantados.

gobiernomedio ambienteroberto cabrerareforestacion

Reciente

Entrega de certificación de Comunidad Promotora de la Salud en San Pablo Potrerillos, San Juan del Río
San Juan del Río

San Pablo Potrerillos obtiene certificación de Comunidad Saludable

La Secretaría de Salud de Querétaro certificó a la comunidad y dos escuelas por sus acciones coordinadas en prevención y promoción de la salud durante 2025.

Convocatoria encuentro académico CETis 16 educación con sentido en Universidad Autónoma de Querétaro enero 2026.
Querétaro capital

CETis 16 organiza encuentro educativo gratuito en Querétaro

El evento forma parte de la celebración del 50 aniversario del CETis 16 y reunirá a 200 docentes y directivos en la UAQ para abordar innovación educativa.

Camión materialista volcado en Luis Romero Soto San Juan del Río tras falla de frenos en enero 2026.
San Juan del Río

Camión materialista se vuelca en San Juan del Río

Un camión materialista volcó sobre la vialidad Luis Romero Soto tras quedarse sin frenos al ingresar desde la carretera Panamericana.

Alfredo Sahagún, presidente de Canacintra Querétaro, durante conferencia sobre proyecciones industriales para 2026.
Querétaro

Canacintra Querétaro confía en renegociación favorable del T-MEC

El presidente de Canacintra expresó optimismo ante la renegociación del tratado comercial y destacó que Querétaro creció por encima del promedio nacional.