Aumentan 71% los casos de varicela en Querétaro; suman 168 contagios

Secretaría de Salud refuerza vacunación en menores de 12 años y reporta 22 casos de sarampión sin defunciones.

Vacunación contra varicela en centros de salud de Querétaro ante incremento del 71 por ciento en casos durante 2026

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, informó sobre el repunte de varicela y sarampión en Querétaro.

Por Thelma Herrera Mar 02, 2026
Querétaro, 2 de marzo de 2026. —Los casos de varicela en Querétaro acumulan un incremento del 71 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con 168 contagios registrados en lo que va del año.

La cifra encendió alertas en la Secretaría de Salud estatal, que reforzó las jornadas de vacunación con énfasis en menores de 12 años, el grupo etario con mayor número de afectados.

El alza se concentra principalmente en espacios escolares y núcleos familiares, donde la transmisión del virus suele propagarse con mayor rapidez.

En años anteriores, Querétaro había mantenido cifras más estables durante el primer trimestre, lo que hace del repunte actual un foco de atención para las autoridades sanitarias estatales.

La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, precisó que las brigadas de vacunación operan de manera intensiva en centros de salud y unidades de medicina familiar. "Invitamos sobre todo a que acudan a los centros de salud, con énfasis en los menores de 12 años", indicó la funcionaria.

También recordó que la población de 13 a 49 años puede aplicarse la vacuna en los mismos puntos de atención.

Sarampión suma 22 casos en Querétaro sin defunciones

En el mismo informe, Pérez Rendón detalló que el sarampión acumula 22 casos, de los cuales 15 corresponden al municipio de Querétaro. Si bien se identificaron contagios dentro de núcleos familiares, no se ha detectado propagación hacia otros entornos. Hasta el momento no se reportan defunciones por esta enfermedad.

La dependencia mantiene vigilancia epidemiológica activa para evitar que los brotes se extiendan a escuelas y centros de trabajo. La funcionaria subrayó que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para contener ambos padecimientos y que los esquemas están disponibles sin costo en la red de centros de salud del estado.

Quienes presenten síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o malestar general deben acudir a valoración médica y evitar el contacto con otras personas mientras se confirma o descarta el diagnóstico, recomendó la titular de la dependencia.

En el caso de menores, la orientación aplica también para padres y tutores que identifiquen señales en el entorno escolar.

