Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Cinco organizaciones de la sociedad civil de Querétaro asistirán a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 9 al 13 de marzo, donde participarán en un foro internacional centrado en el acceso a la justicia.

La acreditación fue posible mediante una vinculación con la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM), que cuenta con estatus consultivo ante la ONU. A su regreso, las agrupaciones desarrollarán un proyecto enfocado en cuidados y corresponsabilidad social para el municipio.

El encuentro de este año abordará el acceso a la justicia desde una perspectiva amplia que incluye condiciones para el ejercicio de derechos humanos, seguridad, trabajo, igualdad y cuidado.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Beatriz Marmolejo Rojas, precisó que el concepto trasciende lo judicial: "no tan solo con lo que tiene que ver con los procedimientos en materia judicial o legislativa, sino también el acceso a la justicia hablando de las condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos humanos", indicó.

Tras un proceso de capacitación y selección coordinado por la dependencia municipal, las organizaciones acreditadas son Fundación Niños y Niñas de México A.C., Corazones Mágicos, Poder Ciudadano Mx A.C., Mamás en Acción A.C. y Siete Pilares para un Negocio Exitoso A.C. Cada una fue avalada a través de ANCIFEM para obtener acceso al foro de Naciones Unidas en Nueva York.

Marmolejo Rojas enfatizó que la participación va más allá de la presencia institucional. Como retribución social, las cinco organizaciones de Querétaro que asistirán a la ONU implementarán el proyecto "Sistema Integral de Cuidados y Corresponsabilidad Social del Municipio de Querétaro", un modelo de gobernanza colaborativa que articulará a los sectores social, académico, privado y público en torno al derecho al cuidado.

Organizaciones de Querétaro buscan incidir en políticas de la ONU

La titular de Planeación sostuvo que los aprendizajes obtenidos en el foro serán clave para posicionar al municipio al nivel de grandes capitales latinoamericanas en materia de participación ciudadana.

Los detalles del sistema de cuidados se presentarán próximamente, una vez que las representantes regresen con diagnósticos y propuestas concretas derivadas del intercambio internacional.

Por su parte, Blanca Elena Gutiérrez Pérez, directora de Asuntos Internacionales de ANCIFEM, explicó que la asociación promueve la participación política de la mujer y la democracia participativa.

Señaló que la vinculación con el municipio ha permitido consolidar un programa de liderazgo e incidencia internacional que ahora lleva a cinco agrupaciones queretanas al principal foro mundial de políticas públicas.