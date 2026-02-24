Querétaro, 24 de febrero de 2026. —Las últimas 48 horas en Querétaro transcurrieron sin incidentes mayores tras el operativo de seguridad coordinado entre el gobierno del estado, alcaldes metropolitanos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.
El alcalde pidió a la ciudadanía no difundir cadenas de WhatsApp ni rumores que circulan en redes sociales.
El despliegue de seguridad inició el domingo pasado, cuando el gobernador Mauricio Kuri convocó a una reunión con los alcaldes de la zona metropolitana y mandos de las fuerzas federales.
Macías Olvera destacó que la coordinación metropolitana se caracterizó por una actitud de máxima prevención y monitoreo permanente durante todo el fin de semana.
El alcalde reconoció que durante este tipo de situaciones es frecuente que circulen contenidos falsos en redes sociales. Advirtió que hay personas que "inventan cosas" y generan desinformación, por lo que insistió en que la población debe seguir exclusivamente las cuentas oficiales del gobierno del estado, del municipio y de Protección Civil.
Macías Olvera calificó como positivos los resultados del operativo y señaló que las jornadas del domingo y lunes fueron "muy tranquilas", con solo incidentes menores reportados por el propio gobernador.
El presidente municipal reiteró el llamado a no compartir publicaciones no verificadas y a confiar en la información oficial como fuente confiable.