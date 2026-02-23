Sheinbaum alista estrategia contra lavado de dinero tras caída de El Mencho

Presidenta Claudia Sheinbaum durante conferencia sobre estrategia contra lavado de dinero del CJNG tras operativo federal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó investigaciones contra redes financieras del crimen organizado durante su conferencia matutina.

Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Feb 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 23 de febrero de 2026. — El gobierno federal mantiene investigaciones activas contra redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado, incluidos despachos de abogados que asesoran a cárteles del narcotráfico en la creación de empresas fantasma y factureras.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que un grupo interinstitucional integrado por el SAT, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal trabaja en el rastreo de estos esquemas financieros, un día después del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del CJNG.

El abatimiento del presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación generó bloqueos e incendios en al menos ocho estados y motivó la activación de protocolos de seguridad en todo el país.

Sheinbaum indicó que el gabinete de seguridad instaló un centro de mando para monitorear posibles reacciones violentas o intentos de reestructuración dentro del cártel, y confirmó que se da seguimiento particular a varios mandos de la organización criminal.

Sobre las investigaciones financieras, la mandataria precisó que existen indagatorias en la FGR y la UIF contra despachos de abogados —tanto penalistas como fiscalistas— involucrados en asesorar a organizaciones del narcotráfico sobre lavado de dinero.

Según Sheinbaum, estos despachos orientan a grupos delincuenciales en la instalación de empresas factureras y fantasma, un esquema detectado en Zapopan, Sinaloa y otras entidades.


Presidenta Claudia Sheinbaum durante conferencia sobre estrategia contra lavado de dinero del CJNG tras operativo federal El gabinete de seguridad mantiene vigilancia sobre mandos del CJNG tras el abatimiento de su presunto líder. Infografía Rotativo.

Grupo interinstitucional rastrea factureras ligadas al crimen organizado

"Hay un grupo de trabajo que está revisando factureras, lavado de dinero, en donde están distintas instituciones trabajando", señaló la presidenta. Sin embargo, advirtió que no es posible revelar todos los detalles hasta que las investigaciones avancen más: "espero que muy pronto podamos dar resultados", agregó.

La jefa del Ejecutivo federal también vinculó esta estrategia con los objetivos de recaudación fiscal de su gobierno. Explicó que combatir las facturas apócrifas es uno de los ejes centrales para incrementar los ingresos públicos este año, ya que algunas de estas operaciones están ligadas directamente a la delincuencia organizada y otras corresponden a lo que calificó como "delincuentes de cuello blanco".

Cuestionada sobre si el gobierno consideraría un modelo similar al colombiano —donde se ofreció a capos la posibilidad de entregarse voluntariamente a cambio de no ser extraditados—, Sheinbaum fue categórica al descartar esa vía.

"Lo que no hemos considerado es el tema de la extradición", respondió, y reiteró que el gabinete de seguridad trabaja de forma coordinada con resultados como la reducción de homicidios y delitos de alto impacto.

La presidenta enfatizó que el combate a la extorsión es otra prioridad de su administración, al considerarlo un delito que afecta de manera directa a la población.

Aseguró que el seguimiento a objetivos especiales, como el operativo contra El Mencho, forma parte de un trabajo continuo del gabinete de seguridad para garantizar la paz en el país.



