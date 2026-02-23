México, 23 de febrero de 2026. — El gobierno federal mantiene investigaciones activas contra redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado, incluidos despachos de abogados que asesoran a cárteles del narcotráfico en la creación de empresas fantasma y factureras.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que un grupo interinstitucional integrado por el SAT, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal trabaja en el rastreo de estos esquemas financieros, un día después del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del CJNG.

El abatimiento del presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación generó bloqueos e incendios en al menos ocho estados y motivó la activación de protocolos de seguridad en todo el país.

Sheinbaum indicó que el gabinete de seguridad instaló un centro de mando para monitorear posibles reacciones violentas o intentos de reestructuración dentro del cártel, y confirmó que se da seguimiento particular a varios mandos de la organización criminal.

Sobre las investigaciones financieras, la mandataria precisó que existen indagatorias en la FGR y la UIF contra despachos de abogados —tanto penalistas como fiscalistas— involucrados en asesorar a organizaciones del narcotráfico sobre lavado de dinero.

Según Sheinbaum, estos despachos orientan a grupos delincuenciales en la instalación de empresas factureras y fantasma, un esquema detectado en Zapopan, Sinaloa y otras entidades.





El gabinete de seguridad mantiene vigilancia sobre mandos del CJNG tras el abatimiento de su presunto líder. Infografía Rotativo.

Grupo interinstitucional rastrea factureras ligadas al crimen organizado

"Hay un grupo de trabajo que está revisando factureras, lavado de dinero, en donde están distintas instituciones trabajando", señaló la presidenta. Sin embargo, advirtió que no es posible revelar todos los detalles hasta que las investigaciones avancen más: "espero que muy pronto podamos dar resultados", agregó.

La jefa del Ejecutivo federal también vinculó esta estrategia con los objetivos de recaudación fiscal de su gobierno. Explicó que combatir las facturas apócrifas es uno de los ejes centrales para incrementar los ingresos públicos este año, ya que algunas de estas operaciones están ligadas directamente a la delincuencia organizada y otras corresponden a lo que calificó como "delincuentes de cuello blanco".

Cuestionada sobre si el gobierno consideraría un modelo similar al colombiano —donde se ofreció a capos la posibilidad de entregarse voluntariamente a cambio de no ser extraditados—, Sheinbaum fue categórica al descartar esa vía.

"Lo que no hemos considerado es el tema de la extradición", respondió, y reiteró que el gabinete de seguridad trabaja de forma coordinada con resultados como la reducción de homicidios y delitos de alto impacto.

La presidenta enfatizó que el combate a la extorsión es otra prioridad de su administración, al considerarlo un delito que afecta de manera directa a la población.

Aseguró que el seguimiento a objetivos especiales, como el operativo contra El Mencho, forma parte de un trabajo continuo del gabinete de seguridad para garantizar la paz en el país.