Dictan 90 años de prisión por homicidio de dos policías en Querétaro

Fiscalía acredita ataque armado contra oficiales en Lomas de Casa Blanca ocurrido en septiembre de 2023.

Fiscalía de Querétaro obtiene condena de 90 años de prisión por homicidio de dos policías en Lomas de Casa Blanca en 2023

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, valoró la condena como referente institucional.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 19, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 19 de febrero de 2026. — Una condena de 90 años de prisión fue impuesta a dos hermanos por el homicidio de dos elementos policiales en la colonia Lomas de Casa Blanca, hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2023.

El juez determinó 45 años por cada víctima, además de multa, amonestación privada y suspensión de derechos civiles y políticos. Se trata de una sentencia de primera instancia, sujeta a posible impugnación por parte de la defensa.

Los sentenciados, identificados con el alias de "los gemelos", atacaron con arma de fuego a dos oficiales que custodiaban un inmueble en la colonia.

Una oficial perdió la vida en el lugar y su compañero falleció posteriormente en el hospital a consecuencia de las heridas. Según información difundida por la Fiscalía General del Estado, los agresores también abandonaron una granada en la escena del crimen.

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, valoró la resolución como una de las más severas obtenidas durante el periodo actual.

Según el funcionario, la condena representa un referente institucional —no una figura de jurisprudencia obligatoria— sobre las consecuencias para quienes atenten contra integrantes de corporaciones de seguridad.

"Se trata de una de las sentencias más altas que se han obtenido en este periodo, no sólo por la magnitud de la pena, sino por el mensaje claro de que habrá consecuencias firmes", explicó el titular de la Fiscalía.

Videograbaciones acreditaron participación en ataque de Lomas de Casa Blanca

De acuerdo con la Fiscalía, la condena se sustentó en diversas pruebas, entre ellas análisis de videograbaciones que permitieron acreditar la participación de los responsables durante el juicio oral.

Hernández precisó que el procedimiento se desarrolló conforme a los plazos del Código Nacional de Procedimientos Penales y que los argumentos presentados por la defensa fueron desestimados por el juzgador.

El fallo también ordenó la reparación integral del daño, que abarca indemnizaciones por muerte, gastos funerarios, afectaciones emocionales a víctimas indirectas y montos a favor de la institución a la que pertenecían los oficiales.

La Fiscalía no precisó si la reparación fue cuantificada en montos específicos o si quedó determinada en abstracto para ejecución posterior.

Hernández subrayó que la resolución envía una señal sobre la capacidad del sistema de justicia penal en Querétaro para sancionar delitos de alto impacto contra elementos de seguridad pública.

Al tratarse de un fallo de primera instancia, la defensa cuenta con los recursos procesales previstos en la legislación para impugnar la determinación ante instancias superiores.

gobierno seguridad fiscalía homicidio

Reciente

Sesión del Pleno de la SCJN donde se resolvió amparo sobre asistencia consular a testigos extranjeros en proceso penal
México

Testimoniales de extranjeros no requieren asistencia consular, resuelve la SCJN

Pleno confirma por mayoría que garantías de la Convención de Viena aplican ante detención o arresto, no para testigos.

Zona de Jesús María en El Marqués donde se proyecta la nueva estación del tren México-Querétaro
Querétaro

Estación del tren en El Marqués cambia de ubicación: se proyecta frente a Jesús María

Alcalde Monsalvo advierte que sin obras complementarias en carretera 210, el proyecto no será viable.

Zona de Los Alcanfores en Querétaro donde familias de ex ferroviarios serán removidas por la estación del tren México-Querétaro
Querétaro

Tren México-Querétaro: 40 familias serán removidas en Los Alcanfores

Gobierno confirma que viviendas en el derecho de vía deberán desalojarse; aún no se define plan de reubicación.

Francisco Domínguez Castro, aspirante del PAN a cargo de elección popular en elecciones 2027 en Querétaro
Política

Francisco Domínguez Castro confirma que buscará cargo en 2027 por el PAN

Hijo del ex gobernador confirma aspiración electoral y rechaza imposición dentro de Acción Nacional.