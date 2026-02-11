Querétaro, 11 de febrero de 2026. — La Policía de Investigación del Delito (PID) detuvo a 186 personas y recuperó 48 vehículos con reporte de robo durante enero en distintos puntos de Querétaro.

La corporación, adscrita a la Fiscalía General del Estado, ejecutó 170 órdenes de aprehensión por delitos que van desde robo calificado y robo de vehículo hasta narcotráfico, violencia familiar y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las capturas forman parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, que articula labores de inteligencia, investigación ministerial y trabajo de campo de agentes especializados.

Cada detención derivó de carpetas de investigación abiertas con mandatos judiciales vigentes, lo que significa que las 186 personas aprehendidas ya enfrentaban procesos penales activos al momento de su localización.

En notas previas, la Fiscalía ha detallado los alcances de esta estrategia de persecución del delito en la entidad.

Las otras 16 detenciones se concretaron en colaboración con fiscalías de otros estados del país. Se trata de personas con órdenes de aprehensión emitidas por jueces queretanos que habían abandonado la entidad para evadir la acción de la justicia.

La coordinación interestatal permitió localizarlos y trasladarlos a Querétaro, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

48 vehículos robados recuperados por la PID en Querétaro

En el terreno patrimonial, los agentes de investigación aseguraron 48 vehículos vinculados a carpetas por robo, alteración de números de identificación vehicular y operativos específicos en diferentes municipios.

La recuperación de estas unidades representa un avance directo para las víctimas, quienes podrán iniciar el proceso de restitución de su patrimonio ante el Ministerio Público.

El robo de vehículos es uno de los delitos patrimoniales con mayor incidencia en Querétaro. Las acciones de la PID durante enero apuntan a desarticular redes dedicadas al robo, desmantelamiento y reventa de automotores, un mercado ilícito que opera con estructuras logísticas cada vez más complejas. Los operativos de aseguramiento se realizaron tanto en zona metropolitana como en municipios del interior del estado.

La Fiscalía General informó que los resultados de enero consolidan a la PID como el brazo operativo central de la persecución penal en la entidad.

La dependencia indicó que las investigaciones en curso podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión durante las próximas semanas, conforme avancen las carpetas de investigación relacionadas con los delitos patrimoniales y contra la salud detectados en este periodo.