Madrid, España, 23 de enero de 2026. - El gobernador Mauricio Kuri González ratificó el compromiso de su administración con la promoción turística Querétaro durante el quinto día de la gira de trabajo en España, donde se reunió con la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez.
El encuentro se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, evento que reúne anualmente a más de 150 países y representa la principal plataforma de negocios turísticos de Iberoamérica.
Durante la reunión, el mandatario estatal conversó con la funcionaria federal sobre los resultados alcanzados en la FITUR 2026, donde destacó el anuncio de tres proyectos que representan la generación de más de mil empleos directos e indirectos para Querétaro.
La participación del estado en la feria busca posicionar destinos queretanos en mercados internacionales estratégicos, particularmente el europeo, que registró en 2025 un incremento del 18 por ciento en visitantes extranjeros al país según datos de la Secretaría de Turismo federal.
"Parte de lo que hicimos en esta FITUR fue posicionar comunidades en el turismo, sobre todo toda nuestra Sierra Gorda, que es hermosa, para poder detonar economías en comunidades y que les vaya mucho mejor", expresó Kuri González.
El mandatario subrayó que la estrategia de promoción turística estatal prioriza el desarrollo económico de las comunidades serranas mediante la diversificación de actividades productivas vinculadas al turismo de naturaleza y aventura.
Promoción turística Querétaro alcanza resultados concretos en España
El gobernador reconoció el respaldo de Altagracia Gómez, cuya intervención contribuyó a consolidar durante la gira la llegada de proyectos de inversión importantes para la entidad.
"Es momento para estar unidos como mexicanos y sacar adelante los retos que enfrenta el país", manifestó el mandatario al referirse a la colaboración institucional entre órdenes de gobierno.
Por su parte, la coordinadora del Consejo Asesor destacó que los trabajos realizados para promover los atractivos turísticos durante la gira en España ratifican a Mauricio Kuri como "un gran aliado de los empresarios queretanos y del Plan México".
Gómez enfatizó que la estrategia busca que ningún estado se quede rezagado en el sector turístico, aprovechando la oferta de los distintos municipios y pueblos mágicos queretanos.
"La idea es que, como estas tres empresas que hoy lleva el Gobernador con grandes noticias para los queretanos, lleguen otras 30", aseguró la funcionaria federal.
Añadió que Querétaro destaca como un estado con una de las economías más sofisticadas del país, lo que lo posiciona como destino prioritario para la inversión empresarial vinculada al nearshoring.
Altagracia Gómez compartió que el objetivo es consolidar el Plan México durante 2026 en parques industriales especializados en manufactura e industrias de servicios, manteniendo el crecimiento del empleo para lograr una prosperidad compartida.
La funcionaria ponderó que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales para Querétaro en temas de eficiencia energética, transición hídrica e impulso a inversiones de industria 4.0, incluyendo centros de datos para inteligencia artificial.
De igual manera, resaltó que el trabajo de las autoridades estatales ha impulsado la educación dual y un modelo de crecimiento que incluye a jóvenes, mujeres y pequeñas y medianas empresas, con incentivos específicos para investigación y desarrollo.
La gira de promoción turística Querétaro en España concluirá este viernes con la agenda de reuniones bilaterales con empresarios del sector turístico y la presentación de proyectos de inversión en infraestructura hotelera para la Sierra Gorda, como parte del compromiso del gobierno estatal de consolidar la región como destino turístico sustentable de clase mundial.